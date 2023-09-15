بايدن يؤكد احترامه لحقوق عمال السيارات ويدعو للتوصل إلى اتفاق عادل

وقال“بايدن” في تصريحات من البيت الأبيض، بعد انهيار المحادثات وإضراب عمال النقابات ضد شركات صناعة السيارات:“لنكن واضحين، لا أحد يريد الإضراب، لكنني أحترم حق العمال في استخدام خياراتهم بموجب نظام التفاوض الجماعي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يتفهم إحباط العمال، مشددًا على أنه في حين شهدت شركات السيارات أرباحا قياسية، فإن تلك الأرباح لم يتم تقاسمها بشكل عادل، مع هؤلاء العمال.

وأشار“بايدن” إلى أنه يريد أن تكون هناك صفقة مربحة للجانبين، سواء اتحاد عمال السيارات أو الشركات، ما يعزز وظائف الطبقة المتوسطة.

واختتم“بايدن” أنه سيرسل المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض“جين سبيرلينج” والقائمة بأعمال وزير العمل“جولي سو” إلى ديترويت لتقديم الدعم الكامل للطرفين في التوصل إلى عقود مناسبة.

وأضرب أعضاء الاتحاد العمالي عند منتصف الليل بالأمس، تاركين ثلاثة مصانع هم،“جنرال موتورز” في ميسوري، و”ستيلانتيس” في أوهايو، و”فورد” في ميتشجان.