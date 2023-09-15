بايدن يؤكد احترامه لحقوق عمال السيارات ويدعو للتوصل إلى اتفاق عادل

بايدن يؤكد احترامه لحقوق عمال السيارات ويدعو للتوصل إلى اتفاق عادل
التاريخ
9/15/2023 2:18:24 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال الرئيس الأمريكي“جو بايدن”، اليوم الجمعة، إنه يأمل في عودة اتحاد عمال السيارات والشركات الثلاث الكبرى إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، مؤكدًا احترامه لحق العمال.
وقال“بايدن” في تصريحات من البيت الأبيض، بعد انهيار المحادثات وإضراب عمال النقابات ضد شركات صناعة السيارات:“لنكن واضحين، لا أحد يريد الإضراب، لكنني أحترم حق العمال في استخدام خياراتهم بموجب نظام التفاوض الجماعي”.
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه يتفهم إحباط العمال، مشددًا على أنه في حين شهدت شركات السيارات أرباحا قياسية، فإن تلك الأرباح لم يتم تقاسمها بشكل عادل، مع هؤلاء العمال.
وأشار“بايدن” إلى أنه يريد أن تكون هناك صفقة مربحة للجانبين، سواء اتحاد عمال السيارات أو الشركات، ما يعزز وظائف الطبقة المتوسطة.
واختتم“بايدن” أنه سيرسل المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض“جين سبيرلينج” والقائمة بأعمال وزير العمل“جولي سو” إلى ديترويت لتقديم الدعم الكامل للطرفين في التوصل إلى عقود مناسبة.
وأضرب أعضاء الاتحاد العمالي عند منتصف الليل بالأمس، تاركين ثلاثة مصانع هم،“جنرال موتورز” في ميسوري، و”ستيلانتيس” في أوهايو، و”فورد” في ميتشجان. أرقام
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