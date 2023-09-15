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أسعار الذهب ترتفع عند التسوية وتحقق مكاسب أسبوعية

9/15/2023 2:18:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، إثر تراجع الدولار ومع تقييم صدور بيانات من أكبر اقتصادات في العالم، في ظل توقعات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” في التقديرات الأولية للشهر الحالي، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% نقطة على أساس شهري عند 67.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر، مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 69.1 نقطة.

وتراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.1% في سبتمبر من 3.5% خلال أغسطس، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، لكنها تعد أعلى بقليل من نطاق 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.

وتباطأ الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لينمو بنسبة 0.4% في أغسطس على أساس شهري، لكنه جاء أفضل من التوقعات بنمو بنسبة 0.1% فقط، وحدّ من المكاسب انخفاض بنسبة 5% في إنتاج السيارات وقطع الغيار.

وعلى جانب آخر، ارتفعت علاوات الذهب في الصين إلى مستوى جديد هذا الأسبوع، وسط طلب قوي لدعم قيمة اليوان المنخفضة ونقص حصص الواردات الجديدة، حيث باع التجار الصينيون الذهب بعلاوات تتراوح بين 90 دولارًا و135 دولارًا للأوقية فوق الأسعار الفورية العالمية، مقارنة بـ 55 دولارًا في الأسبوع الماضي، بحسب“رويترز”.

وترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع الأسبوع المقبل، يومي 19 و20 من سبتمبر، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.4 دولار لتصل إلى 1946.2 دولار للأوقية، وتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%.

في حين تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.15% عند 105.23 نقطة.

أرقام

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