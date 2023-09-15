أسعار الذهب ترتفع عند التسوية وتحقق مكاسب أسبوعية

أسعار الذهب ترتفع عند التسوية وتحقق مكاسب أسبوعية
التاريخ
9/15/2023 2:18:23 PM
(MENAFN- Al-BoNews) ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، إثر تراجع الدولار ومع تقييم صدور بيانات من أكبر اقتصادات في العالم، في ظل توقعات تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” في التقديرات الأولية للشهر الحالي، عن تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة بنسبة 2.6% نقطة على أساس شهري عند 67.7 نقطة في القراءة الأولية لشهر سبتمبر، مقابل 69.5 نقطة في الشهر السابق، وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاض إلى 69.1 نقطة.
وتراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.1% في سبتمبر من 3.5% خلال أغسطس، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، لكنها تعد أعلى بقليل من نطاق 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.
وتباطأ الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لينمو بنسبة 0.4% في أغسطس على أساس شهري، لكنه جاء أفضل من التوقعات بنمو بنسبة 0.1% فقط، وحدّ من المكاسب انخفاض بنسبة 5% في إنتاج السيارات وقطع الغيار.
وعلى جانب آخر، ارتفعت علاوات الذهب في الصين إلى مستوى جديد هذا الأسبوع، وسط طلب قوي لدعم قيمة اليوان المنخفضة ونقص حصص الواردات الجديدة، حيث باع التجار الصينيون الذهب بعلاوات تتراوح بين 90 دولارًا و135 دولارًا للأوقية فوق الأسعار الفورية العالمية، مقارنة بـ 55 دولارًا في الأسبوع الماضي، بحسب“رويترز”.
وترجح الأسواق المالية بنسبة 97% اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت معدلات الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%، خلال اجتماع الأسبوع المقبل، يومي 19 و20 من سبتمبر، حسبما أظهرت أداة“فيد واتش”.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.4 دولار لتصل إلى 1946.2 دولار للأوقية، وتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%.
في حين تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- بنسبة 0.15% عند 105.23 نقطة. أرقام
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