النرويج: نأمل فى التوصل قريباً لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند

النرويج: نأمل فى التوصل قريباً لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند
التاريخ
9/15/2023 2:16:33 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعربت سفيرة النرويج لدى الهند“ماي إيلين ستينر”، عن أملها في تعزيز علاقات بلادها مع الهند، وأن يتم التوصل قريبا لاتفاق بشأن التجارة الحرة.
وقالت السفيرة النرويجية في بيان إن الهند والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة -التي تضم النرويج وأيسلندا وسويسرا وليتشتينستاين- ستستأنفان الجولة القادمة من المفاوضات بشأن اتفاقية للشراكة التجارية والاقتصادية خلال الشهر القادم، وإن هناك آمال في أن يتم التوصل قريبا فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأضافت السفيرة النرويجية قائلة:“إن النرويج تتفاوض مع مجموعة دول الرابطة بشأن التوصل لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند، وإننا نأمل أن يتم التوصل لهذا الاتفاق قريباً لأن هذا يعني أن كثيرًا من الشركات النرويجية ستتجه إلى الهند لعرض المزيد من الحلول الخضراء على الهند”.
وفيما يتعلق بإعلان دلهي الذي أصدرته مجموعة العشرين مؤخراً، قالت السفيرة النرويجية“إنني أقدم التهنئة إلى الحكومة الهندية على نجاحها في تحقيق إجماع بشأن هذا الإعلان لأنه إنجاز كبير، ولقد عمل أعضاء المجموعة بجدية من أجل تحقيقه، وهناك رسائل كبيرة بشأن مكافحة آثار التغير المناخي ، وهذا يعتبر أمرا طيباً جداً يقتضي أن نوجه التهنئة إلى الهند بشأنه”.
ونوهت السفيرة النرويجية لدى الهند إلى أن الاقتصاد الهندي ينمو بسرعة، وأعربت عن أملها فى أن يتم تحقيق النمو الأخضر، مشيرة إلى أن بلادها تؤيد هذا النمو.
أ. ش. أ
MENAFN15092023000202011048ID1107078011
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.