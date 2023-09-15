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الصحة بغزة: اصابة 12 مواطناً بينهم صحفي خلال تظاهرات شرق غزة

9/15/2023 2:15:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN /أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة مساء اليوم الجمعة اصابة 12 مواطن بجراح بين طفيفة ومتوسطة من بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيمات العودة شرق قطاع غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقتابل الغاز المسيل للدموع نحو الشباب الثائر، مما أدى لوقوع عدد من الاصابات بينهم الصحفي أشرف أبو عمرة.

وأصيب المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بإصابة بليغة في يده جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز خلال تغطيته الاحداث شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

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