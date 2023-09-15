الصحة بغزة: اصابة 12 مواطناً بينهم صحفي خلال تظاهرات شرق غزة
التاريخ
9/15/2023 2:15:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة /PNN /أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة مساء اليوم الجمعة اصابة 12 مواطن بجراح بين طفيفة ومتوسطة من بينهم صحفي خلال اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي على المواطنين في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيمات العودة شرق قطاع غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقتابل الغاز المسيل للدموع نحو الشباب الثائر، مما أدى لوقوع عدد من الاصابات بينهم الصحفي أشرف أبو عمرة.
وأصيب المصور الصحفي أشرف أبو عمرة بإصابة بليغة في يده جراء إطلاق قوات الاحتلال قنبلة غاز خلال تغطيته الاحداث شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
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