تأخر تسليمات أيفون 15 برو ماكس حتى منتصف أكتوبر مع تزايد الطلب

تأخر تسليمات أيفون 15 برو ماكس حتى منتصف أكتوبر مع تزايد الطلب
التاريخ
9/15/2023 2:02:01 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت مواعيد تسليم الطرازات المتطورة من هاتف“أيفون 15” حتى شهر أكتوبر، بعد إتاحة شركة“آبل” للطلب المسبق يوم الجمعة في العديد من البلدان.
وشهد هاتف“أيفون 15 برو ماكس”، الذي يبدأ بسعر 1199 دولارًا، انخفاض عمليات التسليم من 22 سبتمبر إلى 16 أكتوبر بعد دقائق فقط من بدء الطلبات المسبقة صباح اليوم، وأثرت التأخيرات على جميع الألوان المتاحة ومعظم سعات التخزين، بحسب“بلومبرج”.
وفي الصين، يحتاج مشترو الهاف“أيفون 15 برو ماكس”، إلى الانتظار لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع قبل الاستلام، ويكون الانتظار أقصر قليلاً بالنسبة لـ”أيفون 15 برو”، حيث يتراوح من 2 إلى 3 أسابيع.
وفي حين قالت صانعة الهواتف الأمريكية إنها يمكن أن تقوم بتسليم“أيفون 15” بحلول 22 سبتمبر، وهو اليوم الذي يُطرح فيه الهاتف للبيع في المتاجر، فإن مدة الانتظار في الصين بالنسبة لـ“أيفون 15 بلس”، هي 8 أيام عمل.
وبحسب“رويترز”، تم إجراء أكثر من 3.4 مليون حجز على موقع“جيه دي دوت كوم” إجمالاً للنماذج الأربعة عبر منصة التجارة الإلكترونية، كأحد أكبر قنوات بيع هواتف“آبل” في الصين.
وتؤثر الجداول الزمنية المتأخرة على عمليات التوصيل إلى المنازل، في حين أن العديد من متاجر“آبل” للبيع بالتجزئة البالغ عددها حوالي 270 متجرًا في الولايات المتحدة لا يزال متاحًا فيها الاستلام من اليوم الأول.
وأبلغ العديد من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من تقديم الطلبات لعدة دقائق وأن تطبيق“آب ستور” تعطل عند التشغيل أو أثناء عملية الطلب، في إشارة إلى طلب أولي قوي، حيث يعد هاتف“أيفون 15” تحديثًا مهمًا من طرازات العام الماضي، حيث يضيف غلافًا من التيتانيوم، بالإضافة لتحسينات على الكاميرا والمعالج الداخلي. أرقام
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