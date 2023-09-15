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تأخر تسليمات أيفون 15 برو ماكس حتى منتصف أكتوبر مع تزايد الطلب

9/15/2023 2:02:01 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت مواعيد تسليم الطرازات المتطورة من هاتف“أيفون 15” حتى شهر أكتوبر، بعد إتاحة شركة“آبل” للطلب المسبق يوم الجمعة في العديد من البلدان.

وشهد هاتف“أيفون 15 برو ماكس”، الذي يبدأ بسعر 1199 دولارًا، انخفاض عمليات التسليم من 22 سبتمبر إلى 16 أكتوبر بعد دقائق فقط من بدء الطلبات المسبقة صباح اليوم، وأثرت التأخيرات على جميع الألوان المتاحة ومعظم سعات التخزين، بحسب“بلومبرج”.

وفي الصين، يحتاج مشترو الهاف“أيفون 15 برو ماكس”، إلى الانتظار لمدة تتراوح بين 4 و5 أسابيع قبل الاستلام، ويكون الانتظار أقصر قليلاً بالنسبة لـ”أيفون 15 برو”، حيث يتراوح من 2 إلى 3 أسابيع.

وفي حين قالت صانعة الهواتف الأمريكية إنها يمكن أن تقوم بتسليم“أيفون 15” بحلول 22 سبتمبر، وهو اليوم الذي يُطرح فيه الهاتف للبيع في المتاجر، فإن مدة الانتظار في الصين بالنسبة لـ“أيفون 15 بلس”، هي 8 أيام عمل.

وبحسب“رويترز”، تم إجراء أكثر من 3.4 مليون حجز على موقع“جيه دي دوت كوم” إجمالاً للنماذج الأربعة عبر منصة التجارة الإلكترونية، كأحد أكبر قنوات بيع هواتف“آبل” في الصين.

وتؤثر الجداول الزمنية المتأخرة على عمليات التوصيل إلى المنازل، في حين أن العديد من متاجر“آبل” للبيع بالتجزئة البالغ عددها حوالي 270 متجرًا في الولايات المتحدة لا يزال متاحًا فيها الاستلام من اليوم الأول.

وأبلغ العديد من المستخدمين أنهم لم يتمكنوا من تقديم الطلبات لعدة دقائق وأن تطبيق“آب ستور” تعطل عند التشغيل أو أثناء عملية الطلب، في إشارة إلى طلب أولي قوي، حيث يعد هاتف“أيفون 15” تحديثًا مهمًا من طرازات العام الماضي، حيث يضيف غلافًا من التيتانيوم، بالإضافة لتحسينات على الكاميرا والمعالج الداخلي.

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