تسارع وتيرة انخفاض أسعار المنازل فى الصين خلال أغسطس - جريدة البورصة

تسارع وتيرة انخفاض أسعار المنازل فى الصين خلال أغسطس - جريدة البورصة
التاريخ
9/15/2023 2:01:36 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أوضحت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الجمعة تسارع وتيرة انخفاض أسعار المنازل في البلاد خلال أغسطس، وسط الإجراءات الحكومية للحد من آثار تباطؤ القطاع العقاري على الاقتصاد.
وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية باستثناء الوحدات المدعومة من الدولة بنسبة 0.29% خلال أغسطس، مقارنة بانخفاضها بنسبة 0.23% على أساس شهري في يوليو.
واستمرت أسعار العقارات في السوق الثانوية في التراجع، بعد انخفاض أسعار المنازل القائمة بنسبة 0.48% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى معدل انخفاض شهري منذ عام 2014.
وأعلنت السلطات الصينية في أواخر أغسطس إجراءات جديدة لخفض الدفعات المقدمة لشراء المنازل، بينما سمحت للمقرضين بخفض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة.
وقررت وكالة“موديز” الأسبوع الماضي تغيير نظرتها للقطاع العقاري الصيني إلى سلبية، بينما يتوقع محللو الوكالة أن يستمر تأثير الإجراءات الحكومية على دعم مبيعات العقارات لفترة قصيرة من الزمن. أرقام
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