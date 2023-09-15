تسارع وتيرة انخفاض أسعار المنازل فى الصين خلال أغسطس - جريدة البورصة

وأشارت البيانات إلى تراجع أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية باستثناء الوحدات المدعومة من الدولة بنسبة 0.29% خلال أغسطس، مقارنة بانخفاضها بنسبة 0.23% على أساس شهري في يوليو.

واستمرت أسعار العقارات في السوق الثانوية في التراجع، بعد انخفاض أسعار المنازل القائمة بنسبة 0.48% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وهو أعلى معدل انخفاض شهري منذ عام 2014.

وأعلنت السلطات الصينية في أواخر أغسطس إجراءات جديدة لخفض الدفعات المقدمة لشراء المنازل، بينما سمحت للمقرضين بخفض معدلات الفائدة على قروض الرهن العقاري القائمة.

وقررت وكالة“موديز” الأسبوع الماضي تغيير نظرتها للقطاع العقاري الصيني إلى سلبية، بينما يتوقع محللو الوكالة أن يستمر تأثير الإجراءات الحكومية على دعم مبيعات العقارات لفترة قصيرة من الزمن.