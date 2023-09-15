مطورة العقارات الصينية سينو أوشن تعلق سداد مدفوعات ديونها الأجنبية - جريدة البورصة

وقالت المجموعة الصينية في بيان إفصاح قدمته لبورصة هونج كونج اليوم، إنها ملتزمة كل الالتزام بصياغة خطة موثوقة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية.

وأضافت“سينو أوشن” في البيان أن المجموعة انخرطت في مباحثات مع دائنيها، في خطوة استباقية سعياً لإدارة التزاماتها، بينما قررت إيقاف التداولات على ثمانية من سنداتها الدولارية في بورصة هونج كونج بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.

وتابع البيان أن المجموعة تعرضت لانخفاض سريع في تعاقدات البيع، وزيادة حالة عدم التأكد بشأن عمليات التصرف في الأصول، فضلاً عن المعوقات التي واجهتها في العديد من الأنشطة التمويلية.

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