مطورة العقارات الصينية سينو أوشن تعلق سداد مدفوعات ديونها الأجنبية - جريدة البورصة

مطورة العقارات الصينية سينو أوشن تعلق سداد مدفوعات ديونها الأجنبية - جريدة البورصة
التاريخ
9/15/2023 2:01:35 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قررت شركة التطوير العقاري“سينو أوشن”، اليوم الجمعة، تعليق سداد مدفوعات ديونها في الخارج، بسبب مشكلات تتعلق بضعف السيولة وسط تعمق أزمة ديون القطاع العقاري في البلاد.
وقالت المجموعة الصينية في بيان إفصاح قدمته لبورصة هونج كونج اليوم، إنها ملتزمة كل الالتزام بصياغة خطة موثوقة لإعادة هيكلة ديونها الخارجية.
وأضافت“سينو أوشن” في البيان أن المجموعة انخرطت في مباحثات مع دائنيها، في خطوة استباقية سعياً لإدارة التزاماتها، بينما قررت إيقاف التداولات على ثمانية من سنداتها الدولارية في بورصة هونج كونج بداية من اليوم وحتى إشعار آخر.
وتابع البيان أن المجموعة تعرضت لانخفاض سريع في تعاقدات البيع، وزيادة حالة عدم التأكد بشأن عمليات التصرف في الأصول، فضلاً عن المعوقات التي واجهتها في العديد من الأنشطة التمويلية.
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