12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبى فى أسبوع - جريدة البورصة

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 542.17 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 161.9 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 142.89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 444.5 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 146 مبايعة بقيمة 267.66 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.88 مليار درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 1.89 مليار درهم و681 رهن فلل وشقق بقيمة 1.99 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 347.98 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 165 هبة بقيمة 669.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 132.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم.

أ. ش. أ