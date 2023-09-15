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المؤثر في تقويم الأسنان الدكتور إيفانجيلوس فيازيس: هدفي هو أن يتمكن كل شخص من الابتسام بسرعة.

9/15/2023 11:31:36 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

DUBAI, DUBAI, UAE, September 15, 2023/EINPresswire/ --


لطالما كان علاج تقويم الأسنان مصدر قلق لكل من المرضى الصغار والكبار ، ويدور حول سؤال أزلي ونمطي: "متى سأخلع تقويم الأسنان؟" يحمل هذا السؤال تاريخيا دلالات سلبية ، مما يخلق إحساسا بالتخوف والعبء النفسي للمرضى. كان ينظر إلى علاجات تقويم الأسنان على أنها تستمر لمدة 2 إلى 3 سنوات ، مصحوبة بعدم الراحة والألم.

تخيل أن شخصا ما يخبرك الآن أن علاج تقويم الأسنان قد ينتهي غالبا في غضون 100 يوم فقط ، وهي فترة زمنية قصيرة إلى حد ما. قد يكون من الصعب تصديق ذلك ، وحتى لو فعلت ذلك ، فمن المحتمل أن تتوقع أن تكون التجربة مؤلمة وحتى مؤلمة.

ومع ذلك ، من المهم أن ندرك أن معظم عمليات العلاج المتعلقة بالصحة في الجسم لا تستمر لسنوات. على سبيل المثال ، عادة ما يلتئم الجرح في غضون أيام قليلة ، ولا تستغرق الساق المكسورة أكثر من 60 إلى 90 يوما للشفاء. وبالمثل ، أثناء حركة الأسنان ، مع تحول الأسنان وإعادة تنظيمها ، يخضع العظم المحيط بها لعملية مشابهة لعملية تفكيك (عن طريق كسر) وإعادة بناء ساق مكسورة.

فلماذا تستغرق حركة تقويم الأسنان تقليديا سنوات حتى تكتمل؟ الجواب يكمن في العملية الطبيعية لثوران الأسنان. عندما تظهر الأسنان في الفم أثناء الشباب ، فإن عملية البزوغ هذه تقودها إلى مواقعها النهائية في قوس الأسنان. من الناحية المثالية ، إذا كان كل شيء مثاليا ، فلا داعي لمزيد من التدخل. ومع ذلك ، إذا ظهرت الأسنان بشكل غير صحيح ، مما تسبب في أن تكون ملتوية أو مائلة أو متداخلة أو متباعدة بشكل غير منتظم ، فقد يؤدي ذلك إلى تقويم الأسنان ، مما يؤثر على العظم السنخي.

هذا هو المكان الذي تلعب فيه التكنولوجيا المتقدمة مثل Fastbraces . اخترعها أستاذ تقويم الأسنان وأخصائي تقويم الأسنان ، أنتوني فيازيس ، من دالاس ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية ، Fastbraces Technology هي ابتكار أمريكي أحدث ثورة في تقويم الأسنان لمدة 30 عاما. يوفر لأطباء الأسنان وأخصائيي تقويم الأسنان الوسائل اللازمة لتقويم الأسنان بسرعة وأمان وكفاءة ، وغالبا ما يكمل العلاج في حوالي 100 يوم. اكتسبت هذه التقنية شعبية عالمية ، حيث تلبي احتياجات الأطفال والبالغين على حد سواء ، ونجحت في علاج آلاف المرضى في أكثر من 50 دولة.

تستخدم تقنية Fastbraces ، المدعومة بثلاث براءات اختراع جديدة ، أنظمة قوس تقويم الأسنان عالية الأداء (الأقواس المثلثة) التي تعزز الثوران العظمي ، وهي حركة مشابهة للبزوغ الطبيعي للأسنان. من خلال استخدام سلك مربع واحد ، تسمح التكنولوجيا بالحركة المتزامنة للجذر (الجزء غير المرئي من السن الموجود داخل العظم السنخي) والتاج (الجزء المرئي) إلى مواقعهما النهائية ، مما يؤدي إلى أسنان مستقيمة واستعادة مورفولوجيا العظام السنخية.

ميزة إضافية لتقنية Fastbraces هي تقليل الانزعاج الذي يعاني منه المرضى أثناء عملية العلاج ، حيث نادرا ما يصف المخترع مسكنات الألم.

لعب الدكتور إيفانجيلوس فيازيس ، شقيق أنتوني فيازيس وخريج كلية طب الأسنان بجامعة أثينا في اليونان ، دورا محوريا في جلب تقنية Fastbraces إلى أوروبا في عام 2000. سرعان ما حقق النجاح ، وعالج المرضى بنتائج مبهرة ، وتجنب في كثير من الأحيان الحاجة إلى قلع الأسنان. قرر الدكتور فيازيس التركيز فقط على تقويم الأسنان ، وفتح ممارسات متعددة في أثينا ، وقصر ممارسته على تقنية Fastbraces التحويلية. قام بتأليف كتاب "Fastbraces Greece ، أطلس الحالات السريرية" ، وتحتوي صفحته المهنية على تقويم الأسنان على Facebook على أكثر من 120,000 من اللاعبين.

بصفته عضوا في فريق الدعم الدولي في Orthoworld ، ينقل الدكتور إيفانجيلوس فيازيس خبرته ، ويقدم المشورة والتثقيف لأطباء الأسنان في جميع أنحاء العالم حول الاستخدام الفعال لتقنيات Fastbraces. بالإضافة إلى ذلك ، شغل منصب عضو مناوب في المجلس الاستشاري لعميد كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد ، ممثلا لتقنية Fastbraces وتأثيرها العميق في مجال تقويم الأسنان.

تم نشر حالاته وتقديمها في جميع أنحاء العالم كأمثلة على ما يمكن أن تحققه تقنية Fastbraces للمرضى ، لا سيما في علاج حالات

Viazis Evangelos
Fastbraces Greece

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يلاحظ المؤثر التقويمي الدكتور إيفانجيلوس فيازيس:تقويم الأسنان ، عد وقت علاج تقويم الأسنان بالأيام

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