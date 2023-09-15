بيان اجا يكحلها ...عماها بيان المثقفين المشتبكين و ندوة السفارة الاميركية في جنيف





بيان ما يسمى بالمثقفين الفلسطينيين الذي يدين خطاب الرئيس عباس لانه أغضب اليمين المتطرف في امريكا و دولة الاحتلال ...بيان مشبوه و غير وطني او اخلاقي في هذا السياق و ان كان

قلة من الموقعين عليه اسماء نحترمها و نتمنى ان تسحب توقيعها ... اختلف مع

الرئيس و الفصائل جميعها من اجل الوطن و المواطن و لكني معهم في مواجهة الاحتلال و الرواية الصهيونية .

كان الاولى من هؤلاء تثبيت الحقوق الفلسطينية برواية تثبت جرائم الاحتلال بدلا من الانتصار لغضب المستوطنين من سرد تاريخي اراد منه الرئيس

عباس ايصال رسالة تظهر مدى اجرام و نذالة هذا العدو و توضيح مدى الكذب في الاصول التي تغنى بها سلاحا لمحاربة من ينتقد جرائمهم .

و بالاحرى هي رسالة توضح مدى قذارة هذا الجنس حتى اصبحوا هدفا للجميع ( عن المستوطنين اتحدث ) ....و لم يخطئ

الرئيس عباس في الاعلان

عن عدم سامية اليهود الاشكناز فهناك روايات غربية عديدة تتحدث عن اصولهم القادمة من اوراسيا و ليس من الشرق الاوسط ...

اما ما فعله بهم هتلر فلا نتحمل نحن الفلسطينيين اي مسؤولية عنه و لكن جرائمهم و خياناتهم يمكن ان تكون من اهم الاسباب التي جعلتهم يتلقون ذاك المصير و الذي نرفضه ايضا لاننا لسنا مجرمين ...

اليكم ايها المثقفون كاتبي التاريخ اقول :

منذ يوم الاثنين و انا اتابع الجلسات في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف حيث نظمت بعثة الولايات المتحدة الامريكية في المجلس امس ندوة تناقش ملف معاداة السامية امس الساعة 14

ظهرا في القاعة 25

و بحضور كبير جدا من البعثات الديبلوماسية و الخبراء

و كانت الجلسة كما تعرفون ايها المثقفون في اتجاه واحد للانتصار و دعم من قمتم انتم ايضا بدعمهم

ببيانكم هذا و كأن دولة الاحتلال

و المستوطنين بحاجة لدعمكم او بيانكم بعد هذا الدعم الامريكي الكبير الذي جر خلفه دعما دوليا كبيرا للدفاع عن الاحتلال و ممثليه و لمهاجمة خطاب الرئيس عباس .

انسحبت من القاعة بعدما كان الخطاب فيه استفزاز ما استطعت الصبر على الاستمرار في الاستماع و حقيقة خشيت ان انفجر في وجه المتحدثين بكلمات اجد بعدها مثلكم من يصدر بيانا يعنفني و ينتقدني انني لم اكن ديبلوماسيا ...

و كنت اتمنى لو كان الموقعون حاضرون

في جنيف و

لارى و اسجل ردة فعلهم عندما يتم تثبيت مظلومية المحتل و انكار وجود شعبنا الفلسطيني على ارضه فلسطين ..و ما هو بيانكم بعدها ؟؟؟

كنت اتمنى لو كتبتم بيانا للمجتمعين تسجلون فيها الرواية الصحيحة لتاريخ فلسطين و الفلسطينيين !!!!كان اجدى لكم



حما الله

الوطن منكم و من البيانات الممولة ...

ليس دفاعا عن أحد

و لكن

لتصحيح اتجاه البوصلة ...

و

لتعلموا بأن وحدتنا أهم من بيانكم و ما يحمل ...فإعملوا

لفلسطين لا للممولين ....



