الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يناقش أولويات القطاع الصناعي

الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يناقش أولويات القطاع الصناعي
التاريخ
9/15/2023 11:16:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / حسن عبد الجواد - ناقش الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، خلال ورشة عمل، عقدها في قصر المؤتمرات في بيت لحم، اهم القضايا الاستراتيجية التي تساهم في تطوير وتنمية القطاع الصناعي في فلسطين، وذلك بحضور رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد وامينه العام ورؤساء واعضاء مجالس الاتحادات الصناعية التخصصية والمدراء التنفيذيين.
وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام نصار نصار، ان هذا اللقاء ياتي ضمن رؤية الاتحاد الشاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهه، وصولا الى صناعة وطنية متقدمة، ذات قدرة تنافسية عالية على الصعيدين الوطني والعالمي.
من جانبه عرض المستشار د جواد الناجي وامين عام الاتحاد د.ماهر حشيش، أهم المحاور الاساسية المترابطة بتطوير الصناعة والمتمثلة في البيئة التشريعية، والبنى التحتية، والتجارة و ترويج الصادرات وبرامج التأهيل الصناعي الواجب العمل عليها لتطوير الصناعة.
وفي ختام اللقاء دار نقاشا موسعا حول هذه المحاور، وأفضى الى الاتفاق حول اولويات القطاع الصناعي، كما واتفق الحاضرون على ان يقوم كل اتحاد تخصصي بدراسة اولويات قطاعه الصناعي، وصولا الى رؤية استراتيجية تفيد وتنهض بالقطاع الصناعي بشكل جذري.
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