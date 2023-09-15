الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يناقش أولويات القطاع الصناعي

وقال رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام نصار نصار، ان هذا اللقاء ياتي ضمن رؤية الاتحاد الشاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، والعمل على مواجهة التحديات التي تواجهه، وصولا الى صناعة وطنية متقدمة، ذات قدرة تنافسية عالية على الصعيدين الوطني والعالمي.

من جانبه عرض المستشار د جواد الناجي وامين عام الاتحاد د.ماهر حشيش، أهم المحاور الاساسية المترابطة بتطوير الصناعة والمتمثلة في البيئة التشريعية، والبنى التحتية، والتجارة و ترويج الصادرات وبرامج التأهيل الصناعي الواجب العمل عليها لتطوير الصناعة.

وفي ختام اللقاء دار نقاشا موسعا حول هذه المحاور، وأفضى الى الاتفاق حول اولويات القطاع الصناعي، كما واتفق الحاضرون على ان يقوم كل اتحاد تخصصي بدراسة اولويات قطاعه الصناعي، وصولا الى رؤية استراتيجية تفيد وتنهض بالقطاع الصناعي بشكل جذري.



