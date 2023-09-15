أبل تطرح رسمياً هاتفها آيفون 15 بمواصفات فضائية

وفي مؤتمرها السنوي كشفت "أبل" عن مواصفات

هاتفها الجديد "آيفون 15" وهو بـ 4 فئات، هي "آيفون 1"، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، إلى جانب "آيفون 15 برو ماكس" ذي الشاشة الأكبر.

وجديد "آيفون 15" هو مواصفاته الفضائية حيث إنه بات قادراً على طلب المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، حال تعذر الوصول إلى الشبكة الخلوية. وستكون هذه الخدمة مجانية لمدة عامين.

وستباع الفئة الأساسية من "آيفون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار، وهو السعر نفسه الذي بيع به الطراز الأساسي من "آيفون 14" الذي طُرح قبل عام.

وجاءت النسخة الاخيرة من هاتف "آيفون 15" بـ5 ألوان مع "كاميرا" بدقة 48 ميغابيكسل، تتميز بمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى ميزة الجزيرة التفاعلية.

كما أن "أبل"، الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة الهواتف، زودت "آيفون 15" بمنفذ الشحن العالمي "يو إس بي-سي" (USB-C).