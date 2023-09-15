أبل تطرح رسمياً هاتفها آيفون 15 بمواصفات فضائية

أبل تطرح رسمياً هاتفها آيفون 15 بمواصفات فضائية
التاريخ
9/15/2023 11:16:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ كشفت "أبل" أخيراً عن جيل جديد من هواتفها الذكية يتجسد في
"آيفون 15" بـ 4 فئات.
وفي مؤتمرها السنوي كشفت "أبل" عن مواصفات
هاتفها الجديد "آيفون 15" وهو بـ 4 فئات، هي "آيفون 1"، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، إلى جانب "آيفون 15 برو ماكس" ذي الشاشة الأكبر.
وجديد "آيفون 15" هو مواصفاته الفضائية حيث إنه بات قادراً على طلب المساعدة على الطريق عبر الأقمار الصناعية، حال تعذر الوصول إلى الشبكة الخلوية. وستكون هذه الخدمة مجانية لمدة عامين.
وستباع الفئة الأساسية من "آيفون 15" بسعر يبدأ من 800 دولار، وهو السعر نفسه الذي بيع به الطراز الأساسي من "آيفون 14" الذي طُرح قبل عام.
وجاءت النسخة الاخيرة من هاتف "آيفون 15" بـ5 ألوان مع "كاميرا" بدقة 48 ميغابيكسل، تتميز بمقاومة الماء والغبار، إضافة إلى ميزة الجزيرة التفاعلية.
كما أن "أبل"، الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة الهواتف، زودت "آيفون 15" بمنفذ الشحن العالمي "يو إس بي-سي" (USB-C).
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