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ضبط كميات كبيرة من الدخان الأجنبي المهرب في بيت لحم

9/15/2023 11:16:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN-- ضبط جهاز الضابطة الجمركية في بيت لحم، اليوم الجمعة، مركبة بداخلها كميات كبيرة من الدخان الأجنبي المهرب وغير القانوني، تقدر بملايين الشواقل، بالإضافة لبضائع غير قانونية.

وأفاد الجهاز، في بيان له، بأنه بناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود جهات تعمل على إغراق السوق الفلسطيني بالدخان أجنبي المهرب لضرب الاقتصاد الفلسطيني، وبمتابعة من قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات، واطلاع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، تم تشكيل فريق عمل ميداني من طواقم البحث والتحري والمراقبة، ومع ساعات الفجر الأولى تم ضبط المركبة على أحد المداخل في محافظة بيت لحم، من خلال كمين أُعد مسبقا، وبداخلها كميات كبيرة من الدخان الأجنبي المهرب وغير القانوني تقدر بملايين الشواقل بالإضافة لبضائع (قطع مركبات وملابس وكوزمتكس) غير قانونية، أيضا، ما يلحق الضرر بإيرادات خزينة الدولة والاقتصاد الوطني.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على المضبوطات، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية أصولا.

واهاب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين ضرورة التبليغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة أو مقلدة أو غير قانونية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

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