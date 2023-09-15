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روسيا ترسل طائرات إغاثة إلى ليبيا

9/15/2023 11:16:02 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طرابلس/PNN-أعلن السفير الروسي في ليبيا أيدار أغانين، اليوم الجمعة، إرسال وزارة الطوارئ الروسية بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين عدة طائرات إغاثة إلى مناطق شرق ليبيا، المنكوبة بإعصار "دانيال".

وقال السفير الروسي في تصريحات صحفية: "تنفيذا لتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين، سترسل روسيا إلى المناطق المتضررة في شمال شرق ليبيا عدة طائرات إغاثة تحمل فرق إنقاذ وأطباء ومعدات لإزالة الركام وبطانيات وخياما وغير ذلك من مستلزمات إسعافية وإغاثية، على أن تنطلق الطائرات اليوم 15 سبتمبر، وسط تعاون كامل من الجانب الليبي".

وبحسب مصادر صحفية، فقد وصلت أول طائرة إغاثة روسية إلى مطار "بنينا" في مدينة بنغازي محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ.

وكان قد أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في ضحايا الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا وخلفت عددا كبيرا من القتلى.

جدير ذكره أنه ضربت عاصفة "دانيال" شرق ليبيا الأحد الماضي ولاسيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية وبنغازي حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس.

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