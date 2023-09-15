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إصابات بالاختناق واعتقال 5 مواطنين واحتراق منزل خلال اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس

9/15/2023 11:16:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقلت خمسة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها قوات خاصة وكلاب بوليسية، اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، واحتراق منزل جراء القنابل التي أطلقها جنود الاحتلال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة وفتشتها، قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، هم: محمد بدر الحوت، ونبيل أسامة بدر، ومؤيد عطا الله، ومحمد أبو هلال، وجوهر ناصر جوهر.

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