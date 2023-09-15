إصابات بالاختناق واعتقال 5 مواطنين واحتراق منزل خلال اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس

إصابات بالاختناق واعتقال 5 مواطنين واحتراق منزل خلال اقتحام الاحتلال بلدة أبو ديس
التاريخ
9/15/2023 11:16:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN-أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقلت خمسة آخرين، صباح اليوم الجمعة، خلال اقتحامها بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال ترافقها قوات خاصة وكلاب بوليسية، اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، واحتراق منزل جراء القنابل التي أطلقها جنود الاحتلال.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة وفتشتها، قبل أن تعتقل خمسة مواطنين، هم: محمد بدر الحوت، ونبيل أسامة بدر، ومؤيد عطا الله، ومحمد أبو هلال، وجوهر ناصر جوهر.
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