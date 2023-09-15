مصرع شاب غرقًا في بحر غزة
التاريخ
9/15/2023 11:16:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN-لقي الشاب محمود زيدية (30 عامًا)، مصرعه، صباح الجمعة، إثر تعرضه للغرق قبالة سواحل مدينة غزة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب زيدية من سكان حي الشجاعية، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل البحر ونقل جثة هامدة لمستشفى الشفاء.
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