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الاحتلال يغلق حاجز قلنديا ويشدد من إجراءاته في محيط القدس

9/15/2023 11:16:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت مرور المركبات والمواطنين.

وأفاد شهود عيان بأن إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة، وصلت عدة كيلومترات.

وذكرت مصارد محلية، أن إغلاق الحاجز تزامن مع انتشار آلاف من أفراد شرطة الاحتلال في أحياء القدس، الذين نكلوا بالمواطنين والقادمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وشددوا من إجراءات التفتيش على أبواب المسجد، وأبواب البلدة القديمة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر اليوم، بذريعة الأعياد اليهودية.

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