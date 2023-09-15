الاحتلال يغلق حاجز قلنديا ويشدد من إجراءاته في محيط القدس

وأفاد شهود عيان بأن إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة، وصلت عدة كيلومترات.

وذكرت مصارد محلية، أن إغلاق الحاجز تزامن مع انتشار آلاف من أفراد شرطة الاحتلال في أحياء القدس، الذين نكلوا بالمواطنين والقادمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وشددوا من إجراءات التفتيش على أبواب المسجد، وأبواب البلدة القديمة.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر اليوم، بذريعة الأعياد اليهودية.