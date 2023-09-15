الاحتلال يغلق حاجز قلنديا ويشدد من إجراءاته في محيط القدس

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا ويشدد من إجراءاته في محيط القدس
التاريخ
9/15/2023 11:16:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت مرور المركبات والمواطنين.
وأفاد شهود عيان بأن إغلاق الحاجز تسبب بأزمة مرورية خانقة، وصلت عدة كيلومترات.
وذكرت مصارد محلية، أن إغلاق الحاجز تزامن مع انتشار آلاف من أفراد شرطة الاحتلال في أحياء القدس، الذين نكلوا بالمواطنين والقادمين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، وشددوا من إجراءات التفتيش على أبواب المسجد، وأبواب البلدة القديمة.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، بما فيها القدس، وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من ظهر اليوم، بذريعة الأعياد اليهودية.
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