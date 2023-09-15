Friday, 15 September 2023 07:22 GMT

آلاف المستوطنين يؤدون طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بالقدس المحتلة

9/15/2023 11:16:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى آلاف المستوطنين، فجر اليوم الجمعة، طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المستوطنين أدوا طقوساً تلمودية قرب حائط البراق بالقدس؛ بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية".

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أقام المستوطنون في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى احتفالات قرب سور مدينة القدس، بمناسبة "رأس السنة العبرية" الذي يصادف يومي السبت والأحد.

وكانت قد أغلقت قوات الاحتلال العديد من الشوارع في مدينة القدس استعداداً لما يسمى عيد "رأس السنة العبرية".

MENAFN15092023000205011050ID1107077518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث