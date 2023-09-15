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المفتي: الأربعاء 27/9 ذكرى المولد النبوي الشريف

9/15/2023 11:15:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر صفر لعام 1445هـجري، وأن يوم السبت (16/9/2023) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء 27/9/2023.


وانتهز المفتي العام هذه المناسبة العطرة للتأكيد على دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.

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