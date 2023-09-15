المفتي: الأربعاء 27/9 ذكرى المولد النبوي الشريف

المفتي: الأربعاء 27/9 ذكرى المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/15/2023 11:15:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN-أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين أن اليوم الجمعة هو المتمم لشهر صفر لعام 1445هـجري، وأن يوم السبت (16/9/2023) هو الأول من شهر ربيع الأول، وعليه تكون الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول لهذا العام، الموافق ليوم الأربعاء 27/9/2023.
وانتهز المفتي العام هذه المناسبة العطرة للتأكيد على دعوة المواطنين لإعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال وغلاة المتطرفين والمستوطنين ضده.
MENAFN15092023000205011050ID1107077517
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.