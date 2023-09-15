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آلاف المواطنين يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

9/15/2023 11:15:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى آلاف الموطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الآلاف من المواطنين توافدوا؛ لأداء صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس بالرغم من الحواجز التي وضعتها قوات الاحتلال في وجه المصلين.

وحاولت قوات الاحتلال التضييق على القادمين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر ودققت في هوايتهم.

وكانت دعت الهيئات المقدسية لأداء الصلاة والرباط في المسجد الأقصى المبارك؛ لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

جدير ذكره أن هذه الدعوات جاءت بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية" الذي يصادف غداً.

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