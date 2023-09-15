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غضب أميركي من إسرائيل بسبب عدم استكمال الإعفاءات الاقتصادية للسلطة

9/15/2023 11:15:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-وجه مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، مؤخرًا، رسالة إلى نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، أعربوا خلالها إحباطهم وغضبهم من عدم استكمال إسرائيل كافة الإعفاءات الاقتصادية للفلسطينيين.


وذكرت قناة 12 العبرية، الليلة الماضية، أن دول عربية منها الأردن والإمارات نقلت رسائل مماثلة للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الرسمية، حول تأجيل مدفوعات ديون السلطة الفلسطينية لإسرائيل لمدة عامين.


ووفقًا للقناة، فإنه خلال اجتماعات العقبة وشرم الشيخ، وعدت إسرائيل بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، لكن وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش يرفض حتى الآن القيام بذلك.


وقال مسؤول إسرائيلي، إن الاستحقاقات الاقتصادية لم تكتمل بسبب معارضة المسؤولين الحكوميين ومن بينهم سموترتيش، ولكن يجب الوفاء بالوعود، وهذا يتطلب قرارًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.


فيما قال مسؤول آخر، إن تلك الاستحقاقات لم تكتمل ولذلك لم يتم إقرارها، وعند اكتمالها سيتم ذلك.

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