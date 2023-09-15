نشر 5 آلاف شرطي إسرائيلي خشيةً من هجمات فلسطينية





وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن التركيز سيكون بشكل كبير طوال فترة الأعياد على المناطق التي تأتي معلومات استخباراتية عن إمكانية وقوع هجمات فيها، وذلك لتوفير رد سريع على أي سيناريو وخاصة محاولات تنفيذ هجمات.





كما سيتم التركيز على المدن المختلطة خشية من أي أحداث غير عادية.





وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه قرر فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية بسبب الأعياد اليهودية.