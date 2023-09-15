نشر 5 آلاف شرطي إسرائيلي خشيةً من هجمات فلسطينية

نشر 5 آلاف شرطي إسرائيلي خشيةً من هجمات فلسطينية
التاريخ
9/15/2023 11:15:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نشرت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، 5 آلاف شرطي في القدس المحتلة ومدن أخرى، خشية من هجمات فلسطينية خلال الأعياد اليهودية التي تبدأ مساء اليوم.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن التركيز سيكون بشكل كبير طوال فترة الأعياد على المناطق التي تأتي معلومات استخباراتية عن إمكانية وقوع هجمات فيها، وذلك لتوفير رد سريع على أي سيناريو وخاصة محاولات تنفيذ هجمات.
كما سيتم التركيز على المدن المختلطة خشية من أي أحداث غير عادية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه قرر فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية بسبب الأعياد اليهودية.
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