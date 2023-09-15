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- Sherpa Communications) بيان صحفي
مانديانت تعلن عن قائمة المتحدّثين و المواضيع الرئيسية في مؤتمر “mWise 2023”
15 سبتمبر 2023 – كشفت مانديانت (Mandiant Inc.)، والتي أصبحت الآن جزءاً من غوغل كلاود، عن قائمة اللجان والمتحدثين الرئيسيين في (mWISE™ Conference 2023)، مؤتمر مانديانت لتبادل أمن المعلومات في جميع أنحاء العالم، المؤتمر الرائد المقرر أن يُعقد في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر في فندق ماريوت ماركيز في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى جانب خيار عرض المؤتمر رقمياً.
يعُتبر مؤتمر “mWISE” منصة بارزة من الأحداث والفعاليات المحايدة التي تجمع بين ممارسي الأمن السيبراني وقادة الصناعة وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لمناقشة أفضل الممارسات وتحديد الاتجاهات الجديدة والناشئة وتحويل هذه المعارف إلى عمل جماعي يركز على مكافحة التهديدات السيبرانية المستمرة. ستضم النسخة الثانية من هذا المؤتمر السنوي مجموعة رائعة من المتحدثين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص بأكثر من 80 جلسة و 90 متحدث، كما سيستعرض المؤتمر أبرز ابتكارات شركات الأمن السيبراني الرائدة.
الكلمات الرئيسية في مؤتمر mWISE
على مدار ثلاثة أيام، سيقدم مؤتمر mWISE 2023 خطابات وكلمات رئيسية تعليمية وهادفة في مجال الأمن السيبراني. يشمل المتحدثون الرئيسيون نخبة من أهم خبراء وقادة الأمن السيبراني من القطاعين العام والخاص والذين تم اختيارهم من قبل لجنة من الخبراء المستقلين.
سيلقي كيفن مانديا، الرئيس التنفيذي لشركة مانديانت في غوغل كلاود، الكلمة الافتتاحية حول مشهد تهديدات الحكومات والدول، تليها كلمة كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ثم كلمة من الدكتورة جين ماكجونيجال، المؤلفة المعروفة ومصممة ألعاب الواقع البديل؛ والكاتب والصحفي الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز، مالكولم جلادويل.
اللجان الرئيسية في مؤتمر mWISE
• الذكاء السيبراني في عالم سريع التغير. سيدير شون لينجاس، مراسل سي أن أن، مناقشة حول دور الأحداث الجيوسياسية الكبرى المستمرة والمتطلبات التقنية الجديدة في تغيير المشهد، بالإضافة إلى التحديات والفرص المتوقعة مع هذه التغييرات. تشمل قائمة المشاركين في النقاش جاكي بيرنز كوفن، رئيسة قسم استخبارات التهديدات السيبرانية في “Chainalogy”؛ وجون هولتكويست، كبير محللي "استخبارات مانديانت في غوغل كلاود"؛ وسيلينا لارسون، محللة أولى لاستخبارات التهديدات في “Proofpoint”؛ ومادي ستون، باحثة أمنية في مجموعة تحليل التهديدات في غوغل. ومن المقرر أن تقدّم هذه الجلسة ساندرا جويس، نائبة الرئيس، استخبارات مانديانت في غوغل كلاود.
• الحماية من هجمات الخصوم المتقدمين: الدروس المستفادة. سيدير تشارلز كارماكال، كبير مسؤولي التكنولوجيا في استشارات مانديانت في غوغل كلاود، مناقشة مع ديان هوندا، المديرة الإدارية لشركة “Barracuda Networks”، وكيلي بيسيل، نائبة رئيس مايكروسوفت، وجيف لونجلهوفر، كبير مسؤولي أمن المعلومات في “Coinbase”. سيستعرض قادرة الأعمال هؤلاء الدروس المستفادة من تجارب التصدي لهجمات الأمن السيبراني المعقدة التي شنّتها مجموعات من الخصوم المتقدمين على شركاتهم وطرقهم في الاستجابة لها.
• الذكاء الاصطناعي والمعايير الأمنية: دعم الابتكار وتقليل المخاطر. سيناقش الخبراء، بإدارة ماجي ميلر، مراسلة الأمن السيبراني في بوليتيكو، الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي وحاجة الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية إلى ضمان تسخير هذه التكنولوجيا القيّمة لمنفعة الجميع. ستشمل قائمة المتحدثين: دميتري ألبيروفيتش، الرئيس التنفيذي في “Silverado Policy Accelerator” وعضو مجلس مراجعة السلامة السيبرانية التابع للحكومة الأمريكية؛ وكريس ديروشا، الرئيس الفيدرالي لأمن المعلومات في مكتب الإدارة والميزانية ونائب المدير الوطني السيبراني؛ وتريشا كوثاري، الرئيسة التنفيذية لشركة “Unit21”؛ وفيل فينابلز، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في غوغل كلاود.
وفي معرض حديثها عن المؤتمر، علّقت ساندرا تومز، رئيس قسم تسويق التجارب العالمي في مانديانت ومؤتمر mWISE، قائلة: "في مشهد التهديدات المعقد المليء بالتحديات، يزود مؤتمر mWISE الحضور من كافة مجالات الأمن السيبراني بالمعارف والأدوات اللازمة لتعزيز شبكاتهم ضد تهديدات اليوم والتهديدات المستقبلية. لقد حرصنا على جمع هذه النخبة الديناميكية من اللجان والمتحدثين الرئيسيين على منصة واحدة لتقديم أبرز وأهم الأفكار الجديدة الكفيلة بإحداث التغييرات المهمة والضرورية لمواصلة التصدي للتهديدات السيبرانية المستمرة."
على هامش فعاليات المؤتمر
علاوة على مجموعة العروض التقديمية المقرر عقدها على المنصة الرئيسية لمؤتمر mWISE 2023، سيضم المؤتمر أكثر من 80 جلسة. تندرج كل جلسة ضمن أحد المسارات الرئيسية الستة التي تنظمها لجنة مستقلة وهي: الأمن السحابي، والاستخبارات، وهندسة الأمن، والعمليات الأمنية، والتهديدات الأمنية والاستغلال، وإدارة المخاطر السيبرانية والأطراف الثالثة. تشمل الجلسات: "استخدام الصين وروسيا للذكاء الاصطناعي: التأثيرات على الأمن السيبراني والتحولات الجيوسياسية"، و"البحث عن التهديدات المستندة إلى الاستخبارات واكتشافها"، و"استراتيجية المرونة السيبرانية القائمة على الاستخبارات".
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