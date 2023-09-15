(MENAFN
- Sherpa Communications) سنوفليك تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة في معرض جيتكس 2023
دبى، الامارات العربية المتحدة، 15 سبتمبر 2023 – يسرّ سنوفليك (Snowflake)، الشركة السحابية المتخصصة بتخزين البيانات، الإعلان عن مشاركتها في "جيتكس 2023"، معرض التكنولوجيا الأكبر على مستوى المنطقة والذي سيُقام في مركز دبي التجاري العالمي في أكتوبر 2023. هذا العام، سيستعرض فريق سنوفليك دور المنصة في تمكين سحابة البيانات، تعزيز قدرات الشركات في استخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية بأمان، ومعالجة التحديات والفرص عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التمويل والبيع بالتجزئة والإعلان. كما ستسلط سنوفليك الضوء على الفرص اللامحدودة للذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة.
أعلنت سنوفليك مؤخراً عن مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية لتسريع الذكاء الاصطناعي العام والنماذج اللغوية الكبيرة للعملاء، بما في ذلك عقد شراكات هادفة مع “Neeva” و “Applica” و “Streamlit” و “Reka”. ضمن إطار هذه الشراكات، أطلقت سنوفليك ميزة "مستندات الذكاء الاصطناعي"، والتي تمكّن من خصوصية معاينة الوثائق وذلك بالاستفادة من النموذج اللغوي الكبير للمنصة لاستنباط رؤى قيّمة وأكثر عمقاً من المستندات بسرعة ودقة وسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل "خدمات سنوبارك كونيتنر" (بميزة المعاينة الخاصة) على توسيع وتعزيز بنية سنوفليك التحتية لإدارة مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك مجموعات التطبيقات، واستضافة النماذج اللغوية الكبيرة، وتدريب النماذج، وأكثر من ذلك بكثير بشكل أكثر أماناً ضمن منصة سنوفليك.
كما ستتاح لزوار "جيتكس 2023" فرصة فريدة للتعرف على منهجية سنوفليك وطريقتها في تمكين الشركات من بناء التطبيقات مباشرة على منصتها لتحقيق الدخل من التطبيقات الغنية بالبيانات ونشرها مباشرة في سحابة البيانات. يمكّن استخدام سنوفليك كأساس لتطوير التطبيقات من نشر ثقافة الاكتشاف والتعاون السلس عبر كافة مستويات الشركات، مما يساهم بإحداث نقلة نوعية في طريقة مشاركة البيانات واستخدامها في اقتصاد مشاركة البيانات الجديد.
كما ستستضيف سنوفليك مجموعة من الجلسات الشيقة التي تستعرض عبرها مجموعة منتجاتها المتطورة، بالإضافة إلى حلقة نقاش مع محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بمشاركة عدد من عملاء الشركة لمناقشة أفضل الرؤى والأفكار حول إطلاق العنان لقوة بيانات الشركات.
وبهذه المناسبة، علّق محمد الزواري، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، سنوفليك، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا في سنوفليك في القضاء على صوامع البيانات وتعزيز قدرة الشركات على استغلال بياناتها. يدفع الذكاء الاصطناعي هذه الرؤية إلى الأمام بسرعة هائلة. لقد قطعنا خطوات كبيرة في توفير تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي، وتمكين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أداء المهام القائمة على البيانات بأمان، وإعادة تصوّر تجربة المطورين والإداريين مع الذكاء الاصطناعي. تقدّم سنوفليك للشركات القدرة على التحكم ببياناتها بصورة لا مثيل لها، والوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي للطرف الأول والثالث، وتحقيق بنية تحتية مرنة وذاتية الإدارة وتمنحها القوة التي تحتاجها على شكل خدمة متكاملة."
وأضاف، "بينما يسمح الذكاء الاصطناعي للشركات بشحن إمكانات جديدة، تقدم سنوفليك تجربة منتج رائعة تزيل التعقيدات من لوحات المستخدمين النهائيين. تم تصميم تجربة المستخدم القائمة على الذكاء الاصطناعي في سنوفليك لتحقيق رضا عملائنا من الشركات، مما يضمن قدرتها على احتضان إمكانات الذكاء الاصطناعي بشكل كامل واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بثقة تامة."
تفضلوا بزيارة جناح سنوفليك في القاعة 8، الجناح B10 في معرض جيتكس 2023 للاستمتاع بتجربة الحلول المتطورة التي تدعم سحابة البيانات والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
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