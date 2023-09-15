الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة

الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة
التاريخ
9/15/2023 10:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الأسير خليل عواودة، من بلدة إذنا غرب الخليل، والمعتقل منذ 27 كانون الأول 2021.
وأفاد ذوو الأسير عواودة، بأن الاحتلال أفرج عن ابنهم من سجن "عوفر"، عبر حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس، علما أنه كان قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري مدة ستة أشهر تقريبا.
وفا
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