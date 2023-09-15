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الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة

9/15/2023 10:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن الأسير خليل عواودة، من بلدة إذنا غرب الخليل، والمعتقل منذ 27 كانون الأول 2021.


وأفاد ذوو الأسير عواودة، بأن الاحتلال أفرج عن ابنهم من سجن "عوفر"، عبر حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس، علما أنه كان قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري مدة ستة أشهر تقريبا.

وفا


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