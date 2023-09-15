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دعوة بالكرك لضرورة تعريف الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي

9/15/2023 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت فاعليات في محافظة الكرك، إلى ضرورة تعريف الشباب بالتشريعات الناظمة للعمل السياسي والبرامج العملية للأحزاب، وصولا إلى تفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية.
وأكدوا في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ضرورة وضع برامج عملية تعمل على إكساب الشباب القيم والمهارات اللازمة للعمل السياسي والعام والتأثير فيه، ليكون لهم دور كبير ومشاركة أوسع خلال المرحلة المقبلة في الحياة السياسية والحزبية.

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