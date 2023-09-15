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محاضرة وأمسية موسيقية لعازفة البيانو الإيطالية أنغريد كاربوني

9/15/2023 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدمت عازفة البيانو الإيطالية "أنغريد كاربوني"، محاضرة رافقها عزف موسيقي على البيانو بعنوان "رحلة موسيقية عبر المتوسط"، مساء أمس الخميس، على مسرح مركز الحسين الثقافي بعمان، بتنظيم من السفارة الإيطالية في الأردن، بالتعاون مع المعهد الوطني للموسيقى.
وقال السفير الإيطالي لوتشيانو بيتسوتي، قبل بدء الفعالية، إن "الموسيقى هي جزء مهم من الثقافة الإيطالية، ونحن سعداء جدًا بأن سنحت لنا الفرصة لاستضافة عازفة إيطالية موهوبة هنا في عمان"، لافتا إلى أن هذه الأمسية، تعد مؤشرا على الاهتمام الكبير الذي تثيره الأنشطة الثقافية الإيطالية في الأردن، وتسهم بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين إيطاليا والأردن .

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