حوارية حول الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية في الرمثا

حوارية حول الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية في الرمثا
التاريخ
9/15/2023 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية رؤى نسائية والشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب، مساء أمس، جلسة حوارية عن الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية، وذلك في مقر الجمعية بالرمثا.
واستعرض رئيس الشبكة لحقوق الإنسان والشعوب ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني المهندس عزام الصمادي، التحديات التي تواجه القوى العاملة الأردنية، وأهمها البطالة والأجور والتأمينات الاجتماعية..
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