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حوارية حول الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية في الرمثا

9/15/2023 10:10:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جمعية رؤى نسائية والشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب، مساء أمس، جلسة حوارية عن الحقوق العمالية وواقع القوى العمالية الأردنية، وذلك في مقر الجمعية بالرمثا.
واستعرض رئيس الشبكة لحقوق الإنسان والشعوب ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني المهندس عزام الصمادي، التحديات التي تواجه القوى العاملة الأردنية، وأهمها البطالة والأجور والتأمينات الاجتماعية..

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