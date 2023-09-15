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رواية أردنية تتأهل للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

9/15/2023 10:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تأهلت الرواية الأردنية "البحث عن ملك السرطان" للروائي نزار عيسى، ضمن أفضل 9 أعمال في فئة روايات الفتيان غير المنشورة لجائزة (كتارا)، والتي ضمت روائيين من 7 دول عربية من ضمنها الأردن، وفق ما أعلنت المؤسسة القطرية العامة للحي الثقافي (كتارا)، اليوم الجمعة.
وتضم فئات الجائزة: الروايات المنشورة، والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة؛ إذ تأهلت 9 مشاركات عن الفئات الأربع، بما مجموعه 36 رواية ودراسة نقدية، للفوز بالجائزة.

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