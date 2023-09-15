رواية أردنية تتأهل للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية

رواية أردنية تتأهل للفوز بجائزة كتارا للرواية العربية
التاريخ
9/15/2023 10:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تأهلت الرواية الأردنية "البحث عن ملك السرطان" للروائي نزار عيسى، ضمن أفضل 9 أعمال في فئة روايات الفتيان غير المنشورة لجائزة (كتارا)، والتي ضمت روائيين من 7 دول عربية من ضمنها الأردن، وفق ما أعلنت المؤسسة القطرية العامة للحي الثقافي (كتارا)، اليوم الجمعة.
وتضم فئات الجائزة: الروايات المنشورة، والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان غير المنشورة، والدراسات النقدية غير المنشورة؛ إذ تأهلت 9 مشاركات عن الفئات الأربع، بما مجموعه 36 رواية ودراسة نقدية، للفوز بالجائزة.
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