إياتا: زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً خلال يوليو



كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً خلال شهر يوليو الماضي وذلك رغم التحديات المتمثلة في انخفاض أحجام التجارة العالمية.

وذكرت "إياتا"، في بيان اليوم، أن التجارة العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤ الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" إنه بالمقارنة مع يوليو 2022، كان الطلب على الشحن الجوي ثابتاً بشكل أساسي، ونعتبر هذه الأرقام تحسناً كبيراً، حيث يتواصل اتجاه تعزيز الطلب الذي بدأ في فبراير."

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو الماضي، وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يوليو 2022.

وحققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة في أحجام الشحن الجوي بنسبة 2.7% في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث استفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو في ثلاثة ممرات تجارية رئيسية، وهي "أوروبا - آسيا" و"الشرق الأوسط - آسيا"، و"أفريقيا - آسيا".

وأوضحت "إياتا" أن شركات الطيران في أمريكا الشمالية سجلت أضعف أداء بين جميع المناطق، مع انخفاض بنسبة 5.2% في أحجام الشحن في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي سجلت فيه المنطقة أضعف أداء.

وذكرت "إياتا" أن شركات الطيران الأوروبية حققت تراجعاً بنسبة 1.5% في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، بينما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 0.4% في أحجام الشحن مقارنة بشهر يوليو 2022، فيما حققت شركات الطيران الافريقية أعلى أداء في يوليو 2023، مع زيادة بلغت 2.9% في أحجام الشحن مقارنة بشهر يوليو 2022.