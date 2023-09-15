«اتصالات من &E» تنجز أول تجربة في العالم لشبكة نقل البيانات بسعات عالية

أعلنت «اتصالات من &e» نجاح تجربتها لشبكة نقل البيانات «400G@Super C+L» بالتعاون مع هواوي، الأمر الذي يشكّل خطوة إضافية في تطوير قدرة الشبكة وكفاءتها، عدا عن دورها المحوري في دعم مبادرات التنمية الخضراء وإنشاء أساس قوي للحوسبة السحابية فائقة النطاق.



وتنقل شبكة «Super C+L» القطاعات الحيوية إلى عصر جديد من نقل البيانات بسرعات عالية لتصبح أساس التحول الرقمي الحديث، وتشكّل هذه التجربة إنجازاً استثنائياً في خضم مشهد سريع التطور يزداد فيه الطلب على حلول نقل بيانات مرنة وقابلة للتطوير.



ويمتلك حل «Super C+L»، الذي اختبرته «اتصالات من &e» بالتعاون مع هواوي، القدرة على استيعاب ما يصل إلى 12 تيراهرتز من موارد الطيف الترددي، أو ما يعادل 120 رقماً من الأطوال الموجية، والذي يشكل زيادة نوعية مقارنة بحل النطاق «C» التقليدي الموسع الذي يدعم موارد الطيف الترددي بنطاق 4.8 تيراهرتز فقط. ويؤدي هذا الإنجاز غير المسبوق إلى زيادة كبيرة في تحسين كفاءة الشبكة بمقدار 2.5 مرة، ما يدعم التحول الرقمي للصناعات بشكل فعال، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.



ويعد توسيع موارد طيف الألياف الضوئية استراتيجية حاسمة لتحقيق نقل البيانات عالية السرعة في الجيل القادم من الشبكات الضوئية. وقال مروان بن شكر، نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في «اتصالات من &e»: «يعتبر الاختبار الناجح لشبكة «400G@Super C+L» دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالابتكار والاستدامة وتقديم حلول تتمحور حول تقدم أفضل الخدمات للعملاء. ويأتي هذا الإنجاز في الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى تطوير حلول مرنة وقابلة للتطوير في نقل البيانات، لتشكل هذه الشبكة إنجازاً مهماً في مجال الشبكات. ويسهم اعتماد «اتصالات من &e» تقنية Super C+L في تعزيز كفاءة الشبكة وتخفيض استهلاك الطاقة، وفي تأسيس منظومة شبكات صديقة للبيئة، انسجاماً مع أهداف الشركة في الاستدامة، للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة.

وتواصل اتصالات من &e التزامها بالاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتمكين المجتمعات، وتقديم تجارب استثنائية لعملائها وتمكين التحول الرقمي للعديد من القطاعات».