لاجارد: المركزي الأوروبي لم يناقش تخفيض الفائدة

لاجارد: المركزي الأوروبي لم يناقش تخفيض الفائدة
التاريخ
9/15/2023 9:23:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجاً على جدول أعمال البنك، لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.
وقالت لاجارد في مؤتمر صحافي «لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات».
من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى 4% لفترة مطولة ربما يكون كافياً لكبح جماح التضخم.
وأضاف: «نعتقد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بها لبعض الوقت، ربما تكون كافية لخفض التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة».
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو عام 2022.
وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إنه تم رفع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.5 % وسعر الفائدة على الإيداع إلى 4%.
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