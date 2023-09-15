لاجارد: المركزي الأوروبي لم يناقش تخفيض الفائدة

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن خفض أسعار الفائدة ليس مدرجاً على جدول أعمال البنك، لتدحض بذلك بعض رهانات السوق على أن وقف رفع أسعار الفائدة قد يبدأ في النصف الأول من 2024.



وقالت لاجارد في مؤتمر صحافي «لم نقرر ولم نناقش أو حتى نعلن عن تخفيضات».

من جانبه قال نائب محافظ البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس إن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى 4% لفترة مطولة ربما يكون كافياً لكبح جماح التضخم.

وأضاف: «نعتقد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، مع الاحتفاظ بها لبعض الوقت، ربما تكون كافية لخفض التضخم إلى نسبة 2% المستهدفة».

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك للمرة العاشرة على التوالي منذ يوليو عام 2022.

وقال مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت إنه تم رفع سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 4.5 % وسعر الفائدة على الإيداع إلى 4%.