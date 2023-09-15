توقيع 4 اتفاقيات لبناء الشراكات وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وهاينان الصينية



أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية تواصل ازدهارها مدعومة من إرادة مشتركة لدى قيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بها إلى مستويات جديدة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين ومجتمعي الأعمال فيهما.

وقال معاليه إن دولة الإمارات حريصة خلال المرحلة المقبلة على توسيع مظلة الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وتنويعها، إضافة إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل والتي تخدم مجتمعي الأعمال والأجندة التنموية لكلا البلدين، وتدعم تحولهما نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه في المؤتمر الترويجي لمقاطعة هاينان الصينية المنعقد في دبي، وينظمه كل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ودائرة التجارة في مقاطعة هاينان ومكتب مقاطعة هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ووكالات الترويج التجاري وجمعيات الأعمال من الجانبين، بهدف تسليط الضوء على فرص الشراكات المحتملة، وعرض الفرص التجارية والاستثمارية والمشاريع المشتركة الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.

ودعا الزيودي المستثمرين من الصين عموماً ومقاطعة هاينان خصوصاً للاستفادة من منظومة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، بما في ذلك توفير الملكية الأجنبية بنسبة 100٪، والإجراءات والتشريعات المحفزة للأعمال وعمليات الإعداد السريعة، وسلط معاليه الضوء على خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعزز مكانة الإمارات بوابةً رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم.

وأشاد الزيودي بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين مقاطعة هاينان ودولة الإمارات والتي أسفرت عن زيادة التجارة البينية غير النفطية بأكثر من الضعف في عام 2022 لتصل إلى 900 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوزت صادرات الإمارات إلى هاينان 653 مليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو ما يمثل نموا بنسبة 98.2 في المائة.. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات الإماراتية بنسبة 110.6 في المائة لتصل إلى 258 مليون دولار.

وأشار معاليه إلى أن تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين تتميز بالتنوع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها بين مجتمعي الأعمال من الجانبين خلال المؤتمر ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، انطلاقاً من إيمان مشترك بأهمية التجارة القائمة على القواعد والتطوير المستمر للبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي باعتبارهما منصة مثالية لتحفيز نمو العلاقات التجارية وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب.

بدوره قال ليو شياو مينغ:“انضمت دولة الإمارات الشهر الماضي إلى مجموعة بريكس، وفي العام المقبل ستحتفل الإمارات والصين بالذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية.. وبتوجيه من قيادتنا، يسعدني لقاء معالي الدكتور ثاني الزيودي لمناقشة وتعميق التعاون البناء بين دولة الإمارات ومقاطعة هاينان".

وأضاف:"نتطلع إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات لتعزيز التنمية عالية الجودة عبر الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق. وأعتقد أن ذلك سيحقق نتائج مثمرة للجانبين في العديد من مجالات التعاون مثل المناطق الحرة والخدمات اللوجستية والتمويل والتجارة والصناعة وغيرها".

وشهد المؤتمر توقيع 4 اتفاقيات رئيسية بحضور كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة ليو شياو مينغ، حاكم مقاطعة هاينان .

شملت الاتفاقيات التي تستهدف توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين .. اتفاقية إطارية للتعاون بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، وشركة هاينان للبنية التحتية لمطار هاينان المحدودة، وقعها سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، ويانغ شياو بين رئيس مجلس إدارة شركة هاينان للبنية التحتية للمطارات المحدودة ومذكرة تفاهم بين شركة عجلان وإخوانه القابضة وخطوط هاينان الجوية القابضة ولجنة إدارة منطقة التنمية الاقتصادية في يانغبو، وقعها كل من إديسون جاو، نائب رئيس شركة عجلان وإخوانه القابضة، ودينغ يونغ تشينغ، رئيس المجلس التنفيذي لشركة خطوط هاينان الجوية القابضة، وتشن يانغ، عمدة بلدية دانتشو.

وتضمنت الاتفاقيات أيضا توقيع شراكة استراتيجية عالمية بين شركة فيوجن المتخصصة للشحن والخدمات اللوجستية، وشركة هاينان جي لا، ومجموعة هاينان اللوجستية، وقعها توماس غريغوري الرئيس التنفيذي لشركة فيوجن شيبينغ وورلدوايد، وسون ون فانغ رئيس شركة هاينان جي المحدودة، وليو هيرونغ رئيس مجلس إدارة مجموعة هاينان اللوجستية.. بالإضافة إلى اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة UAS International Trip Support ومكتب مقاطعة هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، وقعها محمد الحصري، الرئيس التنفيذي للشركة ويانغ شانهوا نائب مدير المكتب.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتماماً خاصاً بمقاطعة هاينان في أقصى جنوب البلاد، وتستهدف تحويلها إلى واحد من أكبر المراكز اللوجستية في العالم، عبر بناء ميناء للتجارة الحرة من المتوقع أن يكون الأكبر عالمياً عام 2035، وتستضيف المقاطعة أيضاً منتدى بواو، وهو اجتماع سنوي لقادة السياسة والأعمال يوصف بأنه "دافوس آسيا".