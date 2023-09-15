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إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة شرق غزة

9/15/2023 9:12:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، شرق مدينة غزة.


وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة، أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق المدينة احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع واستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.


وأشارت إلى أن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وفا


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