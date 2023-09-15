فيديو - مشاهد جديدة لغرق درنة خلال ثواني



11 ألف ضحية

فقد استطاع هذا الفيضان اللئيم محو ربع مدينة درنة خلال ساعات فقط، ولم يكتف بهذا الحد بل قتل أكثر من 11 ألف شخص وجعل آلافاً آخرين بعداد المفقودين.



وعن حجم الكارثة، أظهر مقطع فيديو جديد انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أحياء المدينة المنكوبة.



وقد سجلت كاميرا مراقبة مثبتة في الحي ما جرى فعلاً، وكيف استغرق الأمر ثواني معدودات فقط لتحول شارع آمن في درنة إلى ما يشبه نهر جار ملأته المياه من كل حدب وصوب.



كما أفاد مراقبون بأن الأمطار التي هطلت بفعل الإعصار على ليبيا كانت تقدّر بأنها لعام كامل دون توقف.

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