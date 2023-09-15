فيديو - مشاهد جديدة لغرق درنة خلال ثواني
التاريخ
9/15/2023 8:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - لم يكن "إعصار دانيال" الذي ضرب مناطق الشرق الليبي الأحد الماضي، مجرد فيضانات عادية، بل كان كارثة الكوارث بكل المقاييس.
11 ألف ضحية
فقد استطاع هذا الفيضان اللئيم محو ربع مدينة درنة خلال ساعات فقط، ولم يكتف بهذا الحد بل قتل أكثر من 11 ألف شخص وجعل آلافاً آخرين بعداد المفقودين.
وعن حجم الكارثة، أظهر مقطع فيديو جديد انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أحياء المدينة المنكوبة.
وقد سجلت كاميرا مراقبة مثبتة في الحي ما جرى فعلاً، وكيف استغرق الأمر ثواني معدودات فقط لتحول شارع آمن في درنة إلى ما يشبه نهر جار ملأته المياه من كل حدب وصوب.
كما أفاد مراقبون بأن الأمطار التي هطلت بفعل الإعصار على ليبيا كانت تقدّر بأنها لعام كامل دون توقف.
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