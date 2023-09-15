الملياردير راي داليو: الكاش أفضل «مؤقتاً»

أكد الملياردير والمستثمر راي داليو أن حيازة الكاش أفضل من السندات في الوقت الحالي، إذ يسود مناخ تسيطر عليه عمليات زيادة لمعدل الفائدة لكبح التضخم.

وأضاف مؤسس «بريدج ووتر» في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن بي سي»: لا أريد حيازة السندات.. بشكل مؤقت في الوقت الحالي أعتقد أن الكاش خيار جيد.

وبسؤاله حول أنسب طريقة لتوظيف رأس المال، شدد داليو على أنه حينما يتعلق الأمر بالاستثمار فإنه يرغب في أن يكون في المكان الصحيح وأن يكون لديه تنوع مع الانتباه للآثار المترتبة على الاضطرابات واختيار فئات الأصول التي تخلق أنواعاً جديدة من التكنولوجيا وتستخدمها بأفضل طريقة ممكنة.

وتابع: كما يجب أن تكون منتبهاً للتداعيات للاضطرابات الكبيرة التي ستحدث؛ لأن العالم سيكون مختلفاً جذرياً بعد خمس سنوات.

كما أشار داليو إلى أنه حينما تشكل الديون حصة ضخمة من اقتصاد الدولة يصبح الموقف متسارعاً ومركباً.

وواصل: لأنه يجب أن يتوفر لديك معدل فائدة مرتفع بشكل كافٍ أمام المقرضين، وليس مرتفعاً بشكل كبير يضر بالدائنين.

وتعد «بريدج ووتر» من أكبر صناديق التحوط في العالم، وتأسست عام 1975، وتدير نحو 124 مليار دولار، وتنشط استثماراتها في أمريكا وسنغافورة، بينما تستهدف التوسع في الشرق الأوسط، وتقدم الشركة خدماتها للعملاء من المؤسسات، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات والحكومات الأجنبية والبنوك المركزية.

ويحتل داليو، البالغ من العمر 73 عاماً، المركز 86 في قائمة فوربس لأغنياء العالم بثروة تقدر بـ 19.1 مليار دولار، في 19 أبريل 2023.