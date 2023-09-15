(الصربوط) معلم يشهد على عمق تاريخ الكرك

و"الصربوط" كلمة شائعة عند العرب، وتعرف أيضا باسم (عزمولي).

وقال الباحث نصر الحباشنة، "إن الصربوط معلم أثري وتاريخي ويطلق عليه اسم (المسن)؛ إذ كانت تسن عليه السيوف وقت الغزوات والحروب، مبينا أنه عبارة عن حجر مستطيل الشكل يقف بشكل عامودي، حيث تعددت روايات وجود هذا المعلم الأثري الذي يبلغ ارتفاعه نحو 5 أمتار، وعرضه متر و35 سم، وسماكته 40 سم.

وبين الحباشنة أن إحدى روايات أسباب وجوده؛ أن الإمبراطور الروماني أدريانوس، زار هذا المكان ووضع هذا النصب التذكاري، ومن هنا اشتقت كلمة أدر من أسم الإمبراطور الروماني، فيما الرواية الثانية، تقول إن هذا الحجر هو علامة لتحديد اتجاه الحجاز للحجاج آنذاك.

وأشار إلى وجود أعمدة بالمحافظة مماثلة لـ"صربوط أدر"، أحدهما في بلدة الربة، وآخر في منطقة البالوع، وآخر في منطقة المريغة، كما في منطقة محي شرق الكرك، هناك موقع يسمى أم الصرابيط.

ولفت الحباشنة إلى أنه لا يعلم أحد، سببا رئيسيا لوجود هذه المعالم الأثرية القديمة بشكل علمي ودقيق، منوها إلى أن الكرك غنية بالمعالم الأثرية والتاريخية القديمة والخرب القديمة بحاجة للبحث والتنقيب والدراسة، لحفظها كإرث حضاري، ومعالم سياحية مهمة تعكس تاريخ نابض بالحياة عبر العصور.