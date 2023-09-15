«بيانات» تطور إمكانات التصوير الفائق الطيفي والتحليلات

أعلنت شركة «بيانات» المتخصصة في مجال حلول البيانات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتابعة لشركة «جي 42»، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة HySpecIQ الرائدة عالمياً في مجال التصوير الفائق الطيفي وتحليلات البيانات، وشركة AzurX الشركة الاستشارية الرائدة في مجال الفضاء في دولة الإمارات، بهدف تطوير وتعزيز قدرات وإمكانات هذا المجال في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية ستعمل شركة «بيانات» مع شركة HySpecIQ لإنشاء تطبيقات البيانات فائقة الطيف، إضافة إلى تطوير الأنظمة التي يمكنها الجمع بين البيانات فائقة الطيف وتلك الجغرافية المكانية لإنتاج الرؤى والمعلومات ذات القيمة العالية، حيث يعد التصوير الفائق الطيفي تقنية متطورة تتيح إمكانية الكشف عن المواد من الفضاء، والتي تعتمد على حقيقة أن جميع الكائنات تعكس الضوء، سواء كانت مرئية أو بعيدة بطريقة فريدة من نوعها، ما يؤدي إلى تكوين بصمة طيفية توفر معلومات مفصلة حول هوية المواد المستهدفة وتكوينها وخصائصها. وتعد شركة «بيانات» الشريك المثالي لهذه المهمة المعقدة بفضل شبكتها المتنامية من مصادر بيانات الاستشعار عن بُعد، حيث سيعمل نظام HySpecIQ على توفير مستوى غير مسبوق من المعلومات للعملاء في دولة الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة.



وستدعم الاتفاقية إنشاء مركز التميز لقدرات التصوير الفائق الطيفي في دولة الإمارات، والذي يهدف إلى تطوير منظومة شاملة لمحللي الصور فائقة الطيف والمهندسين والمديرين المختصين في المجال، إضافة إلى تنسيق العمليات. كما سينضم هؤلاء المحللون إلى صفوف الخبرات والكفاءات الإماراتية من مختلف المجالات للمساهمة ببناء مستقبل الفضاء في دولة الإمارات، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة.

والجدير بالذكر أن التصوير الفائق الطيفي من الفضاء يوفر معلومات قيّمة للعديد من الأسواق، التي تشمل الدفاع والأمن والنفط والغاز والبيئة والزراعة. ومن خلال الجمع بين تجربة الخدمات الجغرافية المكانية لدى شركة «بيانات» وخبرة التصوير الفائق الطيفي لدى شركة HySpecIQ وخبرات التطوير التجاري في شركة AzurX، ستتمكن الشراكة من تقديم مجموعة كاملة من الحلول القائمة على هذه القدرة التقنية الناشئة، التي ستستهدف حالات الاستخدام عالية القيمة لمجموعة من العملاء، كما ستعمل على تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز إمكاناتهم.

ويشار إلى أن قيمة سوق أنظمة التصوير الفائق الطيفي كانت قد قدرت بأكثر من 16 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 47 مليار دولار بحلول عام 2032 نتيجة للطلب المتزايد على تطبيقات الاستشعار عن بُعد، وزيادة التطبيقات الصناعية للتصوير الفائق الطيفي والتقدم التقني، وزيادة المبادرات الحكومية والتمويل على مستوى العالم في هذا المجال.