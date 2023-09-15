12.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة خلال أسبوع تسجيل 2329 مبايعة بقيمة 8.19 مليارات درهم، منها 549 مبايعة للأراضي بقيمة 4.25 مليارات درهم و1780 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.94 مليارات درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.



وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 542.17 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 161.9 مليون درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 64.5 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.



وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 142.89 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 151 مبايعة بقيمة 444.5 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 146 مبايعة بقيمة 267.66 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.88 مليارات درهم منها 88 رهن أراض بقيمة 1.89 مليار درهم و681 رهن فلل وشقق بقيمة 1.99 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة بوكدرة بقيمة 1.35 مليار درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 347.98 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 165 هبة بقيمة 669.7 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 132.28 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم.

تصرفات الجمعة

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 699.5 مليون درهم حيث شهدت الدائرة يوم الجمعة تسجيل 166 مبايعة بقيمة 508.85 ملايين درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 115.16 مليون درهم و140 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 393.69 مليون درهم.



وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15.31 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 9.99 ملايين درهم في منطقة معيصم الثانية تليها مبايعة بقيمة 9.7 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.



وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 11.16 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 29.52 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8.45 ملايين درهم.



أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 88 مليون درهم بمنطقة البرشاء الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.



وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 62.01 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 43.9 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15.79 مليون درهم.



وسجلت الرهونات قيمة قدرها 152.28 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 22.38 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 129.9 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الأولى بقيمة 49 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 15 مليون درهم.



أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 38.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 12.64 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 8 ملايين درهم.