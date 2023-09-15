غوغل تتوصل إلى تسوية بقيمة 93 مليون دولار مع ولاية أمريكية

توصلت شركة التكنولوجيا "غوغل" ومقرها أمريكا إلى تسوية قيمتها 93 مليون دولار مع ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية، مما يحل مزاعم بأن الشركة استخدمت بيانات مواقع المستخدمين، بدون منح الإذن بذلك، مما ينتهك قوانين حماية المستهلك في كاليفورنيا.

تأتي التسوية في أعقاب تحقيق لوزارة العدل في كاليفورنيا، مستمر منذ سنوات، توصل إلى أن عملاق التكنولوجيا خدع المستخدمين بتخزين وجمع واستخدام بيانات موقعهم للإعلان وتصنيف المستهلكين بدون موافقة، حسب بيان صحفي صادر عن المدعي العام في كاليفورنيا، روب بونتا.

وقال بونتا في البيان "كشفت تحقيقاتنا أن غوغل كانت تبلغ مستخدميها شيئا واحدا وهي أنها لن تتبع موقعهم بعد الآن، فور إلغاء الاشتراك- لكنها تفعل العكس وتواصل تتبع تحركات مستخدميها من أجل مكاسب تجارية خاصة بها. هذا أمر غير مقبول، نحن نحمل غوغل المسؤولية عن التسوية التي تم التوصل إليها اليوم".

ولم يرد متحدث باسم غوغل على طلب للتعليق.

تأتي التسوية بعد أن توصلت "غوغل" إلى تسويات مع 40 دولة أخرى العام الماضي، بقيمة 391.5 مليون دولار، بشأن ممارسات تتبع الموقع.