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ماذا يأكل مريض جرثومة المعدة؟

9/15/2023 7:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعتبر التغذية الجيدة جزءًا أساسيًا في خطة علاج جرثومة المعدة، لذلك يجب على الأشخاص المصابين بها الاستفسار من الطبيب عن الأطعمة المسموح والممنوع تناولها.
الأكل المسموح لمرضى جرثومة المعدة
في هذا الصدد، قال الدكتور محمد عامر، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بكلية طب جامعة الأزهر، إن جرثومة المعدة لا يمكن علاجها بالغذاء، ولكن هناك أطعمة تساهم في تخفيف أعراضها.


وأضاف عامر أن الزبادي يمثل أهمية كبيرة لمرضى جرثومة المعدة، لأنه سهل الهضم، كما يحتوي على البروبيوتيك، وهي مادة تعزز صحة الجهاز الهضمي، عن طريق الحفاظ على التوازن البكتيري في الأمعاء.
وأشار أستاذ الجهاز الهضمي إلى أهمية إدراج البصل والثوم في النظام الغذائي اليومي لمرضى جرثومة المعدة، لاحتوائهما على مواد تكافح الميكروبات، لا سيما البكتيريا الحلزونية.


وأوضح أن الخضراوات الورقية تساهم في السيطرة على أعراض جرثومة المعدة، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.


واتفق معه الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، مؤكدًا أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يجب على مرضى جرثومة المعدة الاهتمام بتناولها، لأنها تقوي الجهاز المناعي وتعزز من قدرة الجسم على مكافحة البكتيريا الحلزونية.


وحدد عز العرب أكثر الأطعمة احتواءً على مضادات الأكسدة في الأغذية التالية:
- التوت.
- العنب.
- الفراولة.


- التفاح.
- المشمش.
- البروكلي.
- المكسرات.
- الكركم.


الأكل الممنوع لمرضى جرثومة المعدة
وأوصى الطبيبان مرضى جرثومة المعدة بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد حجم وتركيز العصارة الهضمية، لأنها تؤدي إلى تفاقم ارتجاع المريء لديهم، ومنها:
- المقليات.
- الأطعمة الحارة.
- الحمضيات، مثل البرتقال والليمون.
- القهوة.


الكونسلتو


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