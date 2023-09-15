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انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار

9/15/2023 7:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – عاود الجنيه الإسترليني تراجعه أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة.


ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام الدولار ليصل عند 242 .1 دولار، لكنه ارتفع بشكل طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ليصل عند 164 .1 يورو.


بترا


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