انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار

انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار
التاريخ
9/15/2023 7:13:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري – عاود الجنيه الإسترليني تراجعه أمام الدولار الأميركي اليوم الجمعة.
ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني أمام الدولار ليصل عند 242 .1 دولار، لكنه ارتفع بشكل طفيف مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) ليصل عند 164 .1 يورو.
بترا
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