Friday, 15 September 2023 03:29 GMT

ارتفاع عدد السياح العرب القادمين إلى الأردن بنسبة 45%

9/15/2023 7:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد السياح العرب القادمين إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 45%، وبواقع 430 ألف سائح.


ووفقا لارقام وزارة السياحة والآثار فإن عدد السياح العرب القادمين إلى الأردن وصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.376 مليون سائح مقارنة مع 945 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي .


وأشارت البيانات أن الجنسية السعودية الأكثر زيارة للأردن حيث وصل عدد السياح القادمين من السعودية إلى الأردن خلال النصف الأول قرابة 471 ألف سائح مقارنة مع 332 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جاءت الجنسية الفلسطينة ثاني أكبر السياح زيارة الى الاردن خلال النصف الأول من العام الحالي وبحوالي 340 ألف سائح ومن ثم جاءت الجنسية السورية بـ160 ألف سائح.


MENAFN15092023000208011052ID1107076271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث