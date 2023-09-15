ارتفاع عدد السياح العرب القادمين إلى الأردن بنسبة 45%



ووفقا لارقام وزارة السياحة والآثار فإن عدد السياح العرب القادمين إلى الأردن وصل خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.376 مليون سائح مقارنة مع 945 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي .



وأشارت البيانات أن الجنسية السعودية الأكثر زيارة للأردن حيث وصل عدد السياح القادمين من السعودية إلى الأردن خلال النصف الأول قرابة 471 ألف سائح مقارنة مع 332 ألف سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جاءت الجنسية الفلسطينة ثاني أكبر السياح زيارة الى الاردن خلال النصف الأول من العام الحالي وبحوالي 340 ألف سائح ومن ثم جاءت الجنسية السورية بـ160 ألف سائح.

