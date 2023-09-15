40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
التاريخ
9/15/2023 7:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة، في مدينة القدس المحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.
وفا
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