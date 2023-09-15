Friday, 15 September 2023 03:29 GMT

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

9/15/2023 7:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة، في مدينة القدس المحتلة.


وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.


وفا


MENAFN15092023000208011052ID1107076269

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث