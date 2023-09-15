أعراض أمراض القلب .. 5 علامات تظهر على الجلد



يستعرض في التقرير التالي، أعراض أمراض القلب على البشرة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.



أعراض أمراض القلب على الجلد

1- ازرقاق الجلد

إذا تغير لون الجلد إلى الأزرق أو الأرجواني مع الشعور بالبرودة عند لمسه، فهذا دليل على وجود مشكلة في القلب، تجعله غير قادرًا على ضخ الدم المحمل بالأكسجين إليه.



2- النتوءات الصفراء

عندما يرتفع الكوليسترول الضار بالدم، يترسب جزء منه تحت الجلد، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات صفراء في بعض المناطق بالجسم، مثل زوايا العين وخطوط راحة اليدين والجزء الخلفي من القدمين.



3- الكتل شمعية

غالبًا ما تشير الكتل الشمعية التي تظهر في أي مكان على الجلد إلى وجود تراكم غير طبيعي للبروتين في أحد الأعضاء، لا سيما القلب، مما يؤدي إلى حدوث قصور في وظائفها الحيوية.



4- تغير لون جلد باطن القدم

إذا لاحظت أن لون باطن إحدى القدمين أو كلتيهما تغير إلى الأحمر أو البني، فهذا مؤشر خطر على إصابة قلبك بمرضٍ معدٍ يدعى التهاب الشغاف.



5- الطفح الجلدي

ينبغي على الأم الإسراع في علاج طفلها من التهاب الحلق، لأن التهاون معه قد يؤدي إلى تطوره إلى الإصابة بالحمى الروماتيزمية، التي قد تؤثر سلبًا على صحة القلب.



ويدل الطفح الجلدي عند الأطفال الذين يعانون من التهاب الحلق إلى إصابتهم بالحمى الروماتيزمية.

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