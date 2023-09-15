هزة أرضية جديد في البحر المتوسط

وأوضحت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية على مسافة 133 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من، إيراكليو الواقعة جنوب البلاد، و94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري.



وشهدت جزيرة كريت فجر الأحد الماضي هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات.



وقال مركز الزلازل الأوروبي إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو.



ووفقا للتقديرات الأخيرة أدى زلزال 8 سبتمبر في المغرب إلى مصرع أكثر من 2900 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5530 آخرين في القرى والمنازل التي سويت بالأرض.

روسيا اليوم