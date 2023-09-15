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النيابة العامة تأمر بحبس تشكيل عصابي يروج لعملات مزيفة

9/15/2023 6:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

باشرت نيابة العاصمة الاتحادية التحقيق مع مجموعة متهمين يقومون بالاحتيال على الأشخاص من خلال ترويج عملات مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت غطاء أنها عملات صحيحة وبنسب خصومات تصل إلى 50% لقيمة العملة الحقيقية.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتوفر عملات مجمدة أو موقوف صرفها وإتاحتها للراغبين في الحصول عليها مقابل خصومات على السعر الأساسي يصل إلى 50٪؜ وعند تواصل الضحية معهم يتم إرسال موقع الاستلام والتسليم، ويقوم المتعاونون معهم من التشكيل العصابي الداخلي بالحضور وتسليم العملات المقلدة للضحية والحصول مقابلها على مبالغ صحيحة بالدرهم الإماراتي والفرار من الموقع ليفاجأ الضحية بأنه تعرض لعملية احتيال واستبدل أمواله بأوراق مزيفة.

وتهيب النيابة العامة بالجمهور الحصول على العملات واستبدالها لدى الجهات المرخصة، وعدم الانصياع أو تصديق ما يروج له البعض كذباً على وسائل التواصل الاجتماعي مستهدفين في ذلك طالبي الثراء السريع.

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