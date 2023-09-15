عجلة الدوري تعود للدوران

(MENAFN- Khaberni) خبرني - تعود عجلة الدوري الأردني للمحترفين الأردني، اليوم الجمعة، للدوران من جديد، بعد توقف امتد 3 أسابيع، لارتباطات تخص المنتخبين الأولمبي والأول.
ولن تلعب جميع الفرق هذه الجولة الخامسة، حيث تم تأجيل مباراتين الأولى للوحدات أمام الحسين إربد، والثانية للفيصلي أمام شباب العقبة، نظرًا لمشاركتهما الآسيوية المرتقبة.
ويتصدر ترتيب الفرق الحسين إربد برصيد 12 نقطة، ثم الوحدات بـ10 نقاط، ويليهما الفيصلي صاحب الـ9 نقاط.
الجليل وسحاب
يستضيف الجليل منافسه سحاب على استاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث تكتسي هذه المباراة بأهمية خاصة لكلا الفريقين اللذين يبحثان عن خطف النقاط الثلاث بهدف تحسين ترتيبهما.
ويقبع الجليل في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، فيما يحل سحاب سادسًا بـ 5 نقاط، لذلك يأمل الأول في تسجيل باكورة انتصاراته في المسابقة، حيث جمع نقاطه من 3 تعادلات.
بدوره، فإن سحاب يدخل المباراة بثوب فني جديد بعد التعاقد مع أحمد عبد القادر المدرب العام السابق لمنتخب النشامى، حيث يسعى إلى تعويض خسارته المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام السلط 0-2.
السلط والرمثا
يستقبل السلط على ملعبه نظيره الرمثا، في مواجهة تعد مهمة للطرفين، حيث يبحث صاحب الأرض المنتشي بانتصاره الأول في الجولة الماضية على حساب سحاب 2-0، عن فوز جديد.
ويدرك السلط أهمية مواصلة الانتصارات لزيادة الثقة، وكسب المزيد من النقاط للابتعاد عن مناطق الخطر، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر بـ3 نقاط.
من جهته، فإن الرمثا لن يرضى بغير النقاط الثلاث، حيث يمتاز فريقه بالطموح والرغبة في الدخول بأجواء المنافسة منذ البداية.
ويستقر فريق الرمثا بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، حيث عاد في الجولة الماضية لدرب الانتصارات من بعد خسارتين متتالين، عندما فاز على شباب الأردن (3-0).
مغير السرحان والأهلي
يشهد استاد الأمير محمد بالزرقاء مواجهة لن تخلو من القوة والإثارة، تجمع مغير السرحان والأهلي، حيث يتطلعا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز رصيدهما بهدف التقدم خطوة نحو الأمام.
ويتشارك الفريقان في المركز السابع، ولكل منهما 4 نقاط، والفوز سيكون بمثابة الهدف المشترك لفض الشراكة النقطية فيما بينهما.
ولعل القاسم المشترك بينهما أنهما سجلا الفوز الأول في المسابقة الحالية في الجولة الماضية، عندما تخطى مغير السرحان منافسه شباب العقبة 4-2، فيما فاز الأهلي على الجليل 1-0.
شباب الأردن ومعان
يستضيف فريق شباب الأردن منافسه معان، مساء الأحد المقبل، على ملعب البترا، حيث يأمل الأول في استنهاض همته بعد النتائج المخيبة التي سجلها بالجولات الماضية، فيقبع بالمركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، وهو مركز لم يعتد عليه الفريق منذ سنوات طويلة.
وعمل محمود الحديد، مدرب شباب الأردن، على معالجة الأخطاء طيلة الفترة الماضية وخاض لقاءً وديًا خسره أمام الفيصلي 2-3.
وعلى الجهة المقابلة، فإن معان سيظهر بثوب جديد بعد رحيل ديان صالح، وتعيين أمجد أبو طعيمة خلفًا له.
ويأمل فريق معان الذي يتذيل الترتيب برصيد نقطتين، بتحقيق فوزه الأول في البطولة والتقدم خطوة مهمة نحو الامام.
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