عجلة الدوري تعود للدوران

ولن تلعب جميع الفرق هذه الجولة الخامسة، حيث تم تأجيل مباراتين الأولى للوحدات أمام الحسين إربد، والثانية للفيصلي أمام شباب العقبة، نظرًا لمشاركتهما الآسيوية المرتقبة.

ويتصدر ترتيب الفرق الحسين إربد برصيد 12 نقطة، ثم الوحدات بـ10 نقاط، ويليهما الفيصلي صاحب الـ9 نقاط.

الجليل وسحاب

يستضيف الجليل منافسه سحاب على استاد الأمير محمد بالزرقاء، حيث تكتسي هذه المباراة بأهمية خاصة لكلا الفريقين اللذين يبحثان عن خطف النقاط الثلاث بهدف تحسين ترتيبهما.

ويقبع الجليل في المركز التاسع برصيد 3 نقاط، فيما يحل سحاب سادسًا بـ 5 نقاط، لذلك يأمل الأول في تسجيل باكورة انتصاراته في المسابقة، حيث جمع نقاطه من 3 تعادلات.

بدوره، فإن سحاب يدخل المباراة بثوب فني جديد بعد التعاقد مع أحمد عبد القادر المدرب العام السابق لمنتخب النشامى، حيث يسعى إلى تعويض خسارته المفاجئة التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام السلط 0-2.

السلط والرمثا

يستقبل السلط على ملعبه نظيره الرمثا، في مواجهة تعد مهمة للطرفين، حيث يبحث صاحب الأرض المنتشي بانتصاره الأول في الجولة الماضية على حساب سحاب 2-0، عن فوز جديد.

ويدرك السلط أهمية مواصلة الانتصارات لزيادة الثقة، وكسب المزيد من النقاط للابتعاد عن مناطق الخطر، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر بـ3 نقاط.

من جهته، فإن الرمثا لن يرضى بغير النقاط الثلاث، حيث يمتاز فريقه بالطموح والرغبة في الدخول بأجواء المنافسة منذ البداية.

ويستقر فريق الرمثا بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، حيث عاد في الجولة الماضية لدرب الانتصارات من بعد خسارتين متتالين، عندما فاز على شباب الأردن (3-0).

مغير السرحان والأهلي

يشهد استاد الأمير محمد بالزرقاء مواجهة لن تخلو من القوة والإثارة، تجمع مغير السرحان والأهلي، حيث يتطلعا إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز رصيدهما بهدف التقدم خطوة نحو الأمام.

ويتشارك الفريقان في المركز السابع، ولكل منهما 4 نقاط، والفوز سيكون بمثابة الهدف المشترك لفض الشراكة النقطية فيما بينهما.

ولعل القاسم المشترك بينهما أنهما سجلا الفوز الأول في المسابقة الحالية في الجولة الماضية، عندما تخطى مغير السرحان منافسه شباب العقبة 4-2، فيما فاز الأهلي على الجليل 1-0.

شباب الأردن ومعان

يستضيف فريق شباب الأردن منافسه معان، مساء الأحد المقبل، على ملعب البترا، حيث يأمل الأول في استنهاض همته بعد النتائج المخيبة التي سجلها بالجولات الماضية، فيقبع بالمركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط، وهو مركز لم يعتد عليه الفريق منذ سنوات طويلة.

وعمل محمود الحديد، مدرب شباب الأردن، على معالجة الأخطاء طيلة الفترة الماضية وخاض لقاءً وديًا خسره أمام الفيصلي 2-3.

وعلى الجهة المقابلة، فإن معان سيظهر بثوب جديد بعد رحيل ديان صالح، وتعيين أمجد أبو طعيمة خلفًا له.

ويأمل فريق معان الذي يتذيل الترتيب برصيد نقطتين، بتحقيق فوزه الأول في البطولة والتقدم خطوة مهمة نحو الامام.