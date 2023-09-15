مرصد الزلازل: لم نسجل هزات أرضية خلال الـ24 ساعة

وقال سويدان في تصريح لـرؤيا إن مرصد الزلازل الأردني يقوم كغيره من مراصد الزلازل العالمية برصد الأحداث الزلزالية على مدار الساعة.

وأوضح سويدان أن آخر نشاط زلزالي سجله مرصد الزلازل الأردني سُجل في 28 آب، حيث سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 ريختر، شمال شرق مدينة ذيبان في محافظة مأدبا، وقعت على عمق 7 كلم، ويعد من الزلازل الضعيفة والتي قد يشعر بها بعض المواطنين القريبين من موقع الزلزال.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 20 محطة لرصد الحركة الزلزالية موزعة في معظم المدن الرئيسية والمناطق والمنشآت الاستراتيجية في الأردن، حيث تقوم بتسجيل النشاط الزلزالي ومن ثم نقوم بتحليله واستخراج النتائج.

ويعرف الزلزال بأنه ارتعاش وتحرك وتموج عنيف في صخور القشرة الأرضية بسبب تحرر الطاقة المختزنة في صخورها نتيجة للنشاط التكتوني وما يحدثه من إزاحات عمودية وافقية بين صخورها عبر الصدوع بفعل الضغوطات المستمرة عليها، والغالبية العظمى من الزلازل تحدث على حدود الصفائح على اختلاف نوع حركة هذه الصفائح سواء كانت تصادمية أو انزلاقية (تماسية) أو تباعدية.