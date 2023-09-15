جامعة «جورجتاون» تطلق لأول مرة برامجها التنفيذية للماجستير في الإمارات

بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أعلنت جامعة "جورجتاون" المصنفة في المرتبة 22 على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، عن إطلاقها برنامج "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" الجديد لإدارة الأعمال في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي وذلك لأول مرة في دولة الإمارات.

يهدف برنامج "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" وهو الأول من نوعه في الدولة إلى الارتقاء بمستوى التعليم المتخصص ليصبح بمثابة منصة لصانعي القرار والمديرين التنفيذيين تمكنهم من تطوير قدراتهم، علاوة على إكسابهم فهم أدق وأعمق حول آليات قيادة المؤسسات العامة والخاصة.

وقد حقق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي لجامعة جورجتاون وهو برنامج أمريكي رفيع المستوى أعدته مجموعة من المختصين في فايننشال تايمز وخبراء من كلية جورجتاون ماكدونو التي تتخذ من العاصمة واشنطن مقراً لها، نجاحاً لافتاً.



وتشمل الدورات أربع مجالات وهي: الأسس الرئيسية، والخبرات الإقليمية، والتركيز على التوجهات المستقبلية، والتجارب ذات الأثر الكبير. ويغطي البرنامج الذي يستمر على مدى 21 شهراً، مجموعة من المواضيع الأساسية التي تسهم في إثراء معرفة كبار المسؤولين، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الأعمال والشؤون الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحليل الأعمال والاستدامة ومستقبل العمل والتكنولوجيا المالية. كما سيصبح الخريجون أعضاء في شبكة جامعة جورجتاون العالمية والتي تضم أكثر من 200,000 خريج.



يقع مقر مكتب كلية "جورجتاون" لإدارة الأعمال في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي والتي تعمل مع أكثر من المؤسسات شهرة في العالم لتقديم مجموعة متنوعة من برامج التعليم الأكاديمي والمهني المصممة لدعم تطوير المواهب في مركز دبي المالي العالم. ومن خلال الأكاديمية يوفر مركز دبي المالي العالمي فرصة الحصول على أفضل تعليم للطلاب الجامعيين وطلاب الدراسات العليا، قد وصل عدد المشاركين في البرنامج بالاشتراك مع الأكاديمية الى 3600 متعلم وخريج خلال عام 2022.



سيقوم الطلاب في برنامج "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" بالدراسة في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، على أن يتم استكمال برامج الإقامة لمدة ثلاثة أسابيع في حرم جامعة "جورجتاون" في العاصمة الأمريكية واشنطن، ما يشكل فرصة للتواصل مع نخبة من الطلاب والخريجيين.

يهدف "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" إلى رفد المشاركين بالمعارف والخبرات اللازمة لفهم الجوانب المختلفة للعمل داخل المؤسسات الكبرى، كما يوفر للخريجين دفعة ملموسة وتقدماً في حياتهم المهنية ما يمكنهم في تبني نظريات الاقتصاد الجديد، وبالتالي دعم الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز اقتصادي مؤثر.



وحول إطلاق البرنامج الجديد، قال معالي عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "يسرنا الترحيب بكلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورجتاون في مركز دبي المالي العالمي، إذ يعزز تواجدها من جهودنا المتواصلة في العمل على تنمية القدرات والبرامج لجذب المواهب العالمية المختلف عبر إتاحة الفرص للحصول على أفضل فرص التعليم وبناء القدرات في المنطقة لتجهيز قادة المستقبل."



ومن جهته قال عميد جامعة جورجتاون السيد روبرت غروفر قائلاً: "أسهمت جامعة جورجتاون في أعداد أجيال عدة من قادة العالم منذ تأسيسها في عام 1789. وساهم نهجنا المستمر على تقديم تجربة أكاديمية صارمة والتحلي بالقيم والمسؤولية تجاه الأخرين في إعداد خريجين قادرين على تولي أكثر القضايا تحدياِ في المجتمعات وإحداث فرق حقيقي في العالم. ويسرنا الآن إطلاق برنامج "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي سيعمل على إعداد وتأهيل الخريجين للمساعدة على الارتقاء بالمنطقة ككل في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة ازدهاراً ومزيداً من الابتكار".

ومن جانبه قال بول ألميدا، عميد كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورجتاون: "شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا نمواً اقتصاديا وابتكاراً هائلين. وأضاف قائلاً: " كما تشكل الفرص المتاحة في مدينة دبي إلى جانب السمعة العالية الرفيعة لجامعة جورجتاون في التمير الأعمال والقيم العالية، لقادة الأعمال والخريجين الطموحين من مختلف أنحاء المنطقة، فرصة رائعة لإطلاق برنامج من شأنه أن يؤثر علي حياة ومسيرة طلابنا وازدهاراً المنطقة ككل".

ستبدأ النسخة الأولى من برنامج "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" في جامعة جورجتاون ماكدونو في دبي في سبتمبر 2023.



مؤسسة أكاديمية رائدة

تُصنف جامعة جورجتاون من بين أفضل الجامعات في الولايات المتحدة والتي يعد القبول فيها انتقائيًا للغاية. وتصنف الجامعة في المرتبة 22 في نسخة 2022-2023 لأفضل الكليات والجامعات الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

من بين خريجي جورجتاون البارزين 13 من الحائزين على جائزة نوبل، و27 من علماء رودس، و32 من علماء مارشال، و33 من علماء ترومان، و429 من علماء فولبرايت، ورئيسين أمريكيين، وقاضيين من المحكمة العليا الأمريكية، بالإضافة إلى ملوك و14 رئيس دولة أجنبية.

وتعد الجامعة من بين المؤسسات الرائدة في العالم في مجال العلاقات الحكومية والدولية، حيث يشكّل خريجو الجامعة عددًا أكبر من الدبلوماسيين الأمريكيين والأجانب أكثر من أي جامعة أخرى وعددًا كبيرًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي.

تقدم الجامعة برامج للحصول على درجات علمية في ثمانية وأربعين تخصصًا، ويبلغ متوسط ​​عدد الطلاب المسجلين فيها 7500 طالب جامعي و10000 طالب دراسات عليا من أكثر من 135 دولة.

كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورجتاون

تقع كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورجتاون في العاصمة الأمريكية واشنطن، وتحرص على استقطاب الخبراء والمتخصصين في قطاعات الأعمال والحكومة وصانعي السياسات والمنظمات غير الربحية والمجتمع الدبلوماسي. وتقدم الكلية نهجاً تجريبياً متعدد التخصصات للتعلم والمنح الدراسية حيث تقوم بإعداد الطلاب الجامعيين والمشاركين في دورات تعليمية تنفيذية مخصصة ليصبحوا قادة مبدعين.

ويعزز من توسع وانتشار ماكدونو العالمي، إن حوالي 39 % من أعضاء هيئة التدريس خريجين متعددي الجنسيات من 124 دولة حول العالم. وتحظى مناهجها بتقدير عالمي إذ تحتل مرتبة مرموقة بين أفضل المدارس في مجال الأعمال.



كما تتميز بعلاقتها الراسخة مع العديد من المؤسسات الكبرى والخريجين في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل عدد خريجي كلية ماكدونو للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى أكثر من

200 خريج منهم 50 في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب ما يقارب 1500 خريج من جامعة جورجتاون في المنطقة منهم حوالي 160 في دولة الإمارات العربية المتحدة.



